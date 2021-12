Még mindig nem készült el a Pegasus-jelentéssel a NAIH

Egy csomó vizsgálatot elvégeztünk, gyakorlatilag minden megvan, csak az Amnestyre várunk, hogy tájékoztatást adjanak, de nem együttműködők a hatóságunkkal,

mondta a Hvg.hu-nak Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke azzal kapcsolatban, hogy mikor zárul le a Pegasus-ügyben indított vizsgálat.

Amint arról lapunk is beszámolt, egy nemzetközi oknyomozás révén kiderült, hogy számos országban, például Magyarországon is telepítették meghatározott célszemélyek telefonjára az izraeli NSO által kifejlesztett kémprogramot, a Pegasust. A NAIH-hoz már nyár közepén megérkeztek az első beadványok, azonban mivel Péterfalvi akkor éppen a nyári szabadságát töltötte, ezért augusztus elején döntöttek a vizsgálat elindításáról.

A Hvg.hu megjegyzi, hogy Péterfalvi előbb november elejére ígérte a vizsgálat lezárását, majd 1-2 hetet kért, végül pedig azt mondta, nem tudni, mikor lesz eredmény. Most azonban már konkrét hátráltató tényezőként említette meg az Amnesty International (AI) jogvédő szervezetet. A nemzetközi oknyomozó kutatás alapját adó, 50 ezer telefonszámot tartalmazó adatbázis az AI-hoz is eljutott, és az ő techcsapatuk azonosította be az érintett telefonokon a Pegasust.

A kérdéses listán mintegy 300 magyar telefonszám van, és Péterfalvi azt mondta a Hvg.hu-nak, hogy ezt a listát szeretné látni. A NAIH elnöke azt állítja, hogy az AI nem együttműködő, az ügyet pedig a lista nélkül nem lehet lezárni.

Az Amnesty International Magyarország programvezetője a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy megpróbáltak segíteni, de a lista nincs náluk és nem is volt, helyette megadták Péterfalvinak a londoni iroda elérhetőségeit és javasolták, hogy ott próbálkozzon. Demeter Áron ennek ellenére úgy tudja, hogy Péterfalvi a mai napig nem vette fel a kapcsolatot az AI központjával.

Mindenesetre ha elkészül a jelentés, két változata is lesz: egy nyilvános és egy minősített, mivel a részletek jelentős része titkos. A nyilvános jelentésben a főbb megállapításokat fogják majd közölni, érzékeny adatok nélkül.