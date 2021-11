Szén-monoxid ölt Nyíregyházán

Az ország legnagyobb belföldi mézeladójának három termékét is kivonta a forgalomból a Nébih, miután kiderült, hogy nem is akácméz van az üvegekben. A Tesco és a CBA visszahívta a legnagyobb belföldi mézeladó kifogásolt termékeit, és csütörtökön már a Spar is jelezte, hogy zárolták ezeket a tételeket.