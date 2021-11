Az Emmi kikéri magának, hogy támadják a vírussal heroikus küzdelmet folytató Kásler Miklóst

A minisztérium azután reagált, hogy kipattant a hír, a miniszter luxus lakóbusszal megfejelt, 24 órás védelmet kapott.

Amint arról lapunk is beszámolt, 24 órás védelmet kapott az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós, amivel együtt járt az is, hogy az eddig a rendszeresen a háza előtt parkoló rendőrautót egy luxus lakóbusz váltotta fel, ahová rendőrök költöztek be, kiegészülve még egy jelzés nélküli civil rendőrautóval is.

A hír az egész magyar sajtót bejárta, amire egy nappal később az Emberi Erőforrások Minisztériuma is reagált, azzal a felütéssel, hogy szégyen, hogy megint Kásler Miklós ellen hangol a média.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozottan elutasítja az ellenzéki média rosszindulatú félremagyarázását! Egy nemzetközileg is elismert orvos professzor miniszterről van szó, aki egyébként több olyan ágazatért felel, amelyek az emberek mindennapjainak és érdeklődésének középpontjában állnak. Ezen túlmenően heroikus küzdelmet vezet a koronavírus világjárvánnyal szemben

– olvasható a közleményben.

Az írás ezután arra is kitér, hogy Kásler helyett inkább azokkal kellene foglalkozni, akik miatt a miniszter és a családja a méltatlan támadásokat kénytelen elszenvedni, köztük életveszélyes fenyegetéseket is. Hozzáteszik továbbá, hogy Kásler védelme nem titkos, ha az lenne, akkor nem is lehetne látni.