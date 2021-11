Giving Friday: akcióvadászat helyett jótékonyság! (x)

A Black Friday napon szinte minden a százalékokról és a féktelen akciókról szól. De lehet másképp is! A dm-nél idén is átszínezik ezt a napot, egy közös, jótékony ügy támogatását ajánlják vásárlóiknak, és azt üzenik: #givingisthenewblack!

A Black Friday akciói arra csábítanak, hogy minél több terméket megvásároljunk magunknak – persze a lehető legjobb áron. Nehéz ilyenkor ellenállni a kísértésnek, de ha jobban belegondolunk a valódi szükségleteinkbe, lehet, hogy egyáltalán nem fontos, hogy a sokadik holmi is nálunk landoljon.

Lehet ezt másként is csinálni: a dm-nél a „Black Friday” shoppingnapot idén is „Giving Friday” nappá változtatják, s az óriási kedvezmények helyett a teljes november 26-i forgalom 5 százalékát jótékony célra ajánlják fel.

Ahhoz, hogy jót tegyünk, nem kell semmilyen plusz költséget vagy tevékenységet vállalni: ha az amúgy is esedékes bevásárlást erre a pénteki napra időzítjük, akkor puszta vásárlásunkkal egy társadalmilag fontos kezdeményezést támogathatunk. A Black Friday hatalmas akciói nem illenek a dm-hez, így nem találunk náluk százalékos kuponokat. Helyette viszont megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor egy fontos társadalmi ügy mellé állunk. Az ünnepi ráhangolódás már itt elkezdődhet azzal, hogy megtapasztaljuk a jótettek örömét, a szolidaritás erejét.

S hogy milyen ügyet támogathatnak a dm vásárlói? A #givingisthenewblack mottót használva idén a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnak adományozzák napi forgalmuk 5 százalékát, hogy közös kampányt indítsanak a fiatalok mentális egészségének megőrzésért. A koronavírus helyzet mindenkinek az életére hatással volt, a kamaszok és fiatal felnőttek krízisei sok esetben sajnos tovább mélyültek. A „Fontos vagy! – Kamasz krízisek a koronavíruson innen és túl” elnevezésű kampány során egy mindenki számára elérhető online programsorozatot indít el a Kék Vonal alapítvány 2022 januárjában, amelynek keretében hasznos cikkekkel, podcastokkal, szakemberekkel készült interjúkkal, és online kurzusokon elsajátítható módszerekkel, tippekkel látják el a kamaszokat és szüleiket a fiatalok mentális egészségével kapcsolatban. Kiemelt céljuk, hogy a lehető legtöbb kamasznak segíteni tudjanak abban, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásait könnyebben kezelhessék.

Ne feledd: #givingisthenewblack!