„Na, csinálod vagy nem?” – egy 18 éves magyar youtubert azzal vádolnak, hogy rábírt egy kislányt, vetkőzzön le a kamera előtt

Néhány napja robbant ki a YouTube-on az a botrány, amelynek középpontjában egy 18 éves vlogger áll, aki a vádak szerint egy videóchatben rábírt egy kislányt, hogy vetkőzzön le a kamera túloldalán. A youtubert sokáig nem nevesítették, de a videós közösségben azonnal tényként kezelték, hogy az iRon Channel nevű csatorna készítője az. Ő tagad, a rendőrség gyermekpornográfia miatt nyomoz.

Az elmúlt néhány napban kezdte el felkapni a magyar YouTube azt a több mint egy hete elérhető videót, amelyben annak készítője arról beszél, hogy egy általa meg nem nevezett 18 éves youtuber egy internetes chatszobában a hatalmával visszaélve egy 14 évesnél fiatalabb kislányt próbált rávenni arra, hogy vetkőzzön le neki a kamera előtt. A videóban más vádak is elhangzanak, így az, hogy a youtuber a darkwebre vezető pornográf, pedofil és rasszista tartalmakat tár kiskorú követői elé a chatszobában. Bizonyíték gyanánt néhány iCloud-jegyzetről készített screenshotot került elő, amelyeken linkek szerepelnek, ezek a videó készítője szerint egy gyermekpornóoldalra vezetnek.

A leleplező videót a Mannin néven futó videós készítette. Nem ez az első alkalom, hogy Mannin hasonló botrányt robbant ki a YouTube-on, néhány éve ő volt az, aki hasonló leleplező videót készített a Nosika nevű videósról, aki a helyzetével visszaélve meztelen képeket akart kicsikarni a többségükben 14 év alatti követőitől, egyiküknek még arra is célzást tett, hogy szívesen elvenné a szüzességét. Mannint azóta is megtalálják olyanok, akik tanúi a visszaéléseknek, ők maguk azonban nem mernek lépni. Lapunknak elmondta, most is így jutott hozzá a vetkőztetést megörökítő videóhoz. A kitakart felvételt az a személy küldte el neki, aki felvette. Állítása szerint a készítő – akiről Mannin úgy tudja, szintén kiskorú – érezhette, hogy az, amit tesznek, nem helyes, ezért tarthatta meg a videót.

„Na, csinálod vagy nem?”

A szóban forgó youtubert nem nevesítették ugyan, ám az érintett azóta reagált a vádakra egy válaszvideó formájában. Ebből kiderül, hogy ő Taraczközi Áron, az iRon Channel nevű csatorna tulajdonosa. Az iRon Channelnek több mint 120 ezer feliratkozója van, dacára annak, hogy a videómegosztó korábban már törölte a csatornát. Mannin szerint azért, mert máshonnan összeollózott tartalmakat jelentetett meg a saját neve alatt. Áronnak a TikTokon is van több mint 90 ezer követője, ott a vicces videók mellett rendre posztol olyan tartalmakat, amelyekben az online zaklatások ellen szólal fel. YouTube-csatornája egyébként kimondottan népszerű, a néhány hete megrendezett TikTOP Fesztiválon díjat is kapott mint a YouTube közönségkedvenc tartalomgyártója.

A rajongói számára tartotta fenn azt a Discord-szervert, amellyel kapcsolatos a mostani botrány. Ez egy olyan online kommunikációs platform, ahol a felhasználók szervereket tudnak létrehozni, amelyek egy nagy chatszobaként funkcionálnak, innen pedig létre lehet hozni kisebb chatszobákat, csatornákat is. Munkahelyi meetingek megtartására is alkalmas, de sokan arra használták, hogy a karantén ideje alatt tartsák a kapcsolatot a barátaikkal.

Áron neve alatt is futott egy, mára elérhetetlenné vált szerver, ide engedték be moderátoraival a rajongókat – minimális szondáztatás után. Belépéskor a rajongóknak le kellett írniuk, mi a nevük, hány évesek, és miért szeretnének a közösséghez tartozni. A válaszokból az látszik, hogy bár akadtak idősebbek is, a csatlakozni kívánók többsége fiatalkorú volt, sokan még a tizennégyet sem töltötték be – annak ellenére, hogy a Discord szabályzata szerint tizennégy évesnél fiatalabb felhasználók nem regisztrálhatnának az oldalra. Ennek ellenére sokan bejutottak a szerverre, ahol aztán láthatták azokat a tartalmakat, amelyeket Áron és még néhányan a vádak szerint a szobákba posztoltak.

A botrányt okozó felvételen egy kislány látható, amint Áronnal és másokkal videóchatel. Mint Mannin elmondta, a felvételt Áron egyik barátja, szerverének korábbi moderátora küldte el neki. Ő beszélt a kislánnyal a facebookos videóchaten, amit megosztott a Discordon Áronékkal egy privát csoportban. A felvételen négy hang hallható, közülük az egyiknek el van torzítva a hangja, Mannin szerint Ároné.

A beszélgetésből kimentett tízperces videóban csak a lány kamerája van bekapcsolva, aki többször is kéri a másik felet, hogy ő is kapcsolja be a sajátját, de az nem enged neki. Ezzel szemben Áron és barátai végig arra próbálják rávenni a lányt, hogy húzza fel a pólóját, és mutassa meg a fenekét is.

Mondd meg neki, csinálja meg ugyanazt, amit elküldött

– hangzik el az instrukció, amit a moderátor közvetít is a lánynak, felkeltve annak gyanúját, hogy nem először kértek tőle meztelen felvételeket. A lány sokáig húzza az időt, még azt is megmutatja a beszélgetőpartnereinek, hogy mit rajzolt az iskolában, ők viszont egyre makacsabbul és lekezelőbben kérik tőle, hogy csinálja azt, amit a legutóbb.

Na, csinálod vagy nem? Visszaszámolunk tíztől, ha nem csinálod meg, akkor elmegyünk

– hangzik el, ami után még arról is biztosítják a kislányt, hogy nem kövér, feltételezve, hogy önbizalomhiány miatt nem akar vetkőzni.

A lány végül beadja a derekát, és megmutatja a fiúknak a felsőtestét, akik egyre azt ismételgetik, hogy printscreen, Ctrl+V, azaz lementik a képernyőfotót maguknak. Egy másik felvételen az is látható, hogy a kislány a nadrágját is lehúzza, majd miután a fiúk továbbra sem kapcsolják be a kamerát, közli, hogy kilép, ekkor a fiúk bontják a kapcsolatot.

Többen, több helyről feljelentést tettek

Mannin a videójában közzétette a kikockázott felvételeket, amelyek komoly felháborodást szültek a youtube-os közösségekben. Ennek egyik tagja, Paxel volt az, aki a leghamarabb lépett, és a rendőrséghez fordult a felvételekkel. Tapasztalatait ő is egy YouTube-videóban osztotta meg, elmondva, hogy bár foglalkozni kezdtek a bejelentésével, a hatóságok végül nem vették komolyan, sőt elmondása szerint még őt vonták kérdőre, amiért ilyen tartalmakat néz.

Kerestük Paxelt az üggyel kapcsolatban, de nem értük el, így csak arra tudunk hivatkozni, amit a videójában elmondott. E szerint azt mondták neki a rendőrségen, hogy „ez semmi”, majd azt kezdték ecsetelni, hogy bár látszanak a kislány intim testrészei, a felvétel nem minősül pornográf tartalomnak, mert a kislány nem nyúl magához. A szintén elsősorban a YouTube-on tevékenykedő Osváth Zsolt is arról számolt be legutóbbi videójában, hogy elment a IX. kerületi rendőrkapitányságra, ahol Paxelhez hasonlóan feljelentést tett az ügyben. Ő azt tapasztalta, hogy a rendőrök érzékelték a helyzet komolyságát, és rátapadtak az ügyre.

A fentiekkel kapcsolatban megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Válaszként küldött közleményükben nem reagáltak a Paxel által elmondottakra, ellenben jelezték, hogy az ügyben nyomozást indítottak, és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának nyomozói

házkutatást tartottak a szóban forgó youtubernél, számítástechnikai eszközeit lefoglalták, és gyermekpornográfia elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az eset további szereplőinek azonosítása és elszámoltatása a közlemény szerint folyamatban van, a sértett kislány biztonsága pedig szavatolt.

Nagy felháborodást okozott a napokban az a felvétel, amelyben egy ismert vlogger próbál rávenni egy kiskorú lányt, hogy vetkőzzön le a kamera előtt. Az ügyben nyomozunk. Kollégáink a videósnál házkutatást tartottak és gyanúsítottként kihallgatták. #rendőrség pic.twitter.com/P74w5tEu1a — Magyar Rendőrség (@police_HU) November 19, 2021

Tagadás és karaktergyilkosság

Az üggyel kapcsolatban többször próbáltuk felvenni a kapcsolatot Taraczközi Áronnal, de nem reagált a megkereséseinkre. Pár napja azonban egy, a YouTube-ra feltöltött videóban reagált az őt ért vádakra, annak ellenére, hogy az üggyel foglalkozó videókban korábban nem mondták ki a nevét.

Áron a videójában megerősíti azt, amit Mannin elmondott lapunknak, hogy a felvételt, amelyen a kislány látható, az egyik korábbi moderátora rögzítette. A két fél verziója viszont csak eddig egyezik, Áron ugyanis minden ellene felhozott vádat tagad, elmondása szerint fogalma sem volt arról, hogy ilyen dolgok zajlanak a szerverén. Állítása szerint nem volt jelen a chatszobában, amikor a szóban forgó videóhívást ott megosztották, az iRon névvel megjelenő felhasználó egy kamuprofil volt, továbbá azt is visszautasítja, hogy köze lenne azokhoz a jegyzetekhez, amelyeket neki tulajdonítanak, és amelyekben a darkwebre és különböző pornóoldalakra mutató linkek találhatók.

A youtuber arról is beszél, hogy az elmúlt egy évben több hazai videós a fejébe vette, hogy valamilyen módon ellehetetlenítik őt az online térben, utalva ezzel arra, hogy a most kirobbant botrány valójában egy ellene indított karaktergyilkosság. A videóban elhangzik továbbá, hogy már ő is tett jogi lépéseket annak érdekében, hogy az ügy megoldódjon, de ennek részleteibe nem avatta be a nézőit.

Kerestük az ügyben érintett kislány édesanyját, valamint a TikTOP Fesztivált szervező Follow Me Premium Influencer Marketing Agency-t is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.