Egy oltástagadó család minden tagja lélegeztetőgépre került, az apa meghalt

Koronavírussal kórházba került egy négytagú, oltástagadó, hamis védettségi igazolvánnyal rendelkező budapesti család – írja a Blikk. A lap szerint a családtagok közül a szülők tünetei voltak a legsúlyosabbak. Az édesapa elhunyt, a felesége állapota is nagyon súlyos, az ő életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

A Blikk információja szerint a kórházi dolgozók gyanúsnak találták a négytagú család védettségi igazolványait, ezért értesítették a hatóságot, az okmányokat a rendőrség vizsgálja. A cikk szerint a család egyik tagja sem oltatta be magát, ám védettségi igazolványra szükségük volt, mert gyakran utaznak külföldre. Miután a családtagok elkapták a koronavírust, és kis időn belül egymás után egy fővárosi kórház intenzív osztályán kötöttek ki, valamennyien – a kisiskolás gyerekek is – lélegeztetőgépre kerültek, közülük a kisebbik gyermek továbbra is életveszélyes állapotban van.

A lap szerint egyre nagyobb keletje van a hamis védettségi igazolványoknak, jelenleg is 17 olyan ügyben nyomoz a rendőrség, amelyben orvosok, nővérek, ápolók pénzért közműködtek hamis védettségi igazolványok készítésében. De olyan is volt, hogy hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat három köztisztviselő ellen, mert egyiküket hamis védettségi igazolványhoz próbálták juttatni.