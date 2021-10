Öregedéstudományi folyóiratban jelent meg Merkelyék kutatása, amire egymilliárdos támogatást kaptak

„Elsők között vagyunk a világon, akik ilyen volumenben szolgáltatnak adatot a fertőzöttségre és az átfertőzöttségre vonatkozóan. Az eredményeket az egyik legnívósabb amerikai lapban szeretnénk majd publikálni” – mondta el korábbi cikkünkben Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a H-UNCOVER nevű vizsgálat első eredményeit követően.

A H-UNCOVER nevű országos tesztelésen reprezentatív mintán mérték fel, mennyien voltak éppen fertőzöttek tavaly májusban, és mennyien estek át addigra a betegségen. A kutatás több mint egymilliárd forint állami támogatással készült négy orvosi egyetem részvételével, Merkely a Semmelweis Egyetem rektoraként irányította a munkát, és már az elején ígérte, hogy később meg fogják ismételni. Tavaly decemberben és idén áprilisban is beszélt erről, mégsem valósult meg soha.

A 444.hu cikke szerint bár Merkely arról beszélt, hogy az eredményeket „az egyik legnívósabb amerikai lapban” jelentetnék meg, a kéziratot az egyik vezető tudományos folyóiratnak, a New England Journal of Medicine-nek ugyan valóban elküldték, azt azonban visszautasították, a Semmelweis Egyetem szerint azzal az indokkal, hogy „számukra érdekesebbek voltak azon országokból származó tudományos eredmények, ahol az első hullám idején milliós nagyságrendben fordultak elő megbetegedések”.

A lap szerint a H-UNCOVER végül olyan folyóiratban jelent meg,

aminek alapvetően nincs köze a járványtanhoz,

ennek a főszerkesztője Merkely Béla egyik beosztottja,

a cikket szokatlanul gyorsan jóváhagyták,

szerzői közt van Merkely ortopédus fia is.

Mint írják, ezek a pontok nem jelentenek konkrét szabálytalanságot vagy etikátlanságot, de az általuk megkérdezett öt tapasztalt természettudós közül mindenki úgy látta, hogy legalábbis kérdéseket vetnek fel. Többen egyértelműen problémásnak látták őket.

A publikálás körülményei ennyi idő távlatából is érdekesek, egyrészt mert azóta sem készült hasonló nagyságrendű, nyilvános járványkutatás Magyarországon, amire ennyi állami pénzt költöttek volna. A H-UNCOVER eredményeit a GeroScience nevű, kéthavonta megjelenő nemzetközi folyóiratban tették közzé. Ez nem járványüggyel vagy általános orvostudománnyal, hanem egy speciális témával, az öregedéstudománnyal foglalkozik. A 444.hu szerint Merkelyék tanulmánya annyiban kapcsolódik az idősekhez, hogy a többi korosztályhoz hasonlóan az idősek fertőzöttségi adatai is szerepelnek benne, felsorolták az idősekre szabott magyarországi korlátozásokat, valamint más kutatások alapján megemlítették, hogy az idősotthonokra különösen oda kell figyelni a lazítás során.

A cikket a tudományos világban szokatlanul gyorsan, egy hét alatt elbírálták: tavaly június 24-én nyújtották be, július 1-én már el is fogadták. Az egyetem szerint ebben nincs semmi kirívó. A GeroScience egyik főszerkesztője Ungvári Zoltán, a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének igazgatója, vagyis Merkely beosztottja. A tanulmánynak Merkely Bélán kívül 22 szerzője van, köztük gyermekgyógyász helyettese, Szabó Attila, valamint ortopédus fia, Merkely Gergő is.