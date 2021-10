Szexre kényszerítette a nevelt lányát, miután az élettársa terhes lett, nyolc és fél évet kapott

Nyolc és fél év börtönre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság azt a folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal vádolt férfit, aki éveken át szexuális cselekményekre kényszerítette az élettársa akkor még tinédzser lányát. A Budapest Környéki Törvényszék tájékoztatása szerint a pszichológus és a gyermekjóléti szolgálat jelezte a bűncselekményt a hatóságnak.

A férfi 2009-ben költözött össze kiskorú édesanyjával. A bíróság tájékoztatása szerint a férfi 2013 elejétől heti rendszerességgel szexuálisan bántalmazta, és közösült a 14 éves lánnyal az élettársa terhessége idején. Azt írják, hogy a lány félt az ellenkezés miatti büntetéstől, ezért inkább eltűrte a férfi cselekményét. Volt olyan alkalom, hogy a férfi kocsival egy erdős területre vitte a lányt és ott kényszerítette szexuális aktusra.

Időközben a férfi egyre inkább birtokló, féltékeny magatartást mutatott a lány felé. Mivel a lány továbbra is kerülni akarta a konfliktusokat, ezért inkább alávetette magát a férfi akaratának, ám 2014 tavaszán közölte, hogy nem közösül vele többet, írja a bíróság.

A következő év decemberében a lány közelebbi kapcsolatot létesített egy fiúval. Ezt a férfi rossz néven vette és többször is sértegette, szidalmazta a lányt. 2017 végén az áldozat felkeresett egy pszichológust, akinek a nevelőapja cselekményeiről is mesélt. Erről a pszichológusnő tájékoztatta a páciense édesanyját, majd közölte, hogy a történteket a gyermekvédelmi szolgálatnak is jelzi.

Büntetőeljárás a Veresegyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018 februári jelzése alapján indult az ügyben. A bíróság folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakban mondta ki bűnösnek a férfit, s ezért őt 8 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

A döntéssel szemben az ügyész súlyosításért, a védő felmentésért, míg a terhelt felmentés és enyhítés miatt nyújtott be fellebbezést.