Hat évet kapott a férfi, aki fotókat készített arról, hogy szexuálisan bántalmazza az alvó nevelt lányát

Hat év fegyházra ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki élettársa gyermekéről készített szexuális jellegű fényképeket. A férfi a büntetés kétharmadának kitöltése után bocsátható leghamarabb szabadlábra feltételesen.

A terheltet 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszakban és 18. életévét be nem töltött személyről, az elkövető nevelése alatt álló személy sérelmére pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettében is bűnösnek mondta ki a bíróság.

A Fővárosi Törvényszék közleményében azt írta, hogy a férfi a szorult anyagi helyzete miatt határozta el, hogy pornográf tartalmú fényképet készít élettársa kiskorú lánygyermekéről és azt eladja az interneten. A férfi ezért “szexuális cselekményt” végzett az alvó lányon és lefotózta.

A felvételeket a telefonján és e-mail fiókjaiban tárolta, de azokat az élettársa megtalálta és feljelentést tett a rendőrségen. A férfi a mai előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, a tárgyaláshoz való jogáról azonban nem mondott le, ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, amelyet nyomban meg is kezdett.

A vádlott a cselekményről nem tett vallomást, és fenntartotta nyomozati vallomását. A tanú meghallgatása és iratismertetés, a perbeszédek megtartása, valamint a terhelt utolsó szó jogán történő nyilatkozatát követően a bíróság kihirdette elsőfokú ítéletét. A bíróság mellékbüntetésként véglegesen eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi és befolyási viszonyban állna.

Az elkövető és védője tudomásul vette az ítéletet, de az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabásáért fellebbezett.