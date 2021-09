Matolcsy Ádám barátjáé lett a közpénzből épített luxusétterem a Várkert Kaszinóban

Pintér Máté cége 306 millió forintért, hitel nélkül vásárolta meg a jegybanki pénzből létrehozott Vízház Gasztronómia Zrt.-t. Az üzletember több szálon is kötődik a jegybankelnök fiának baráti köréhez.

A jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátjához, Pintér Mátéhoz került a jegybanki alapítványok pénzéből megvásárolt, majd felújított Várkert Kaszinóban lévő Felix Kitchen & Bart üzemeltető cég, a Vízház Gasztronómia Zrt.. A tranzakció nem az Ybl Miklós által tervezett épületet, hanem a brandet, az étterem bérleti jogát, a fogyó- és tárgyi eszközöket foglalta magában, valamint a 15 millió forintnyi árukészlet.

Pintér Mátét már a megnyitás után a Felix ötletgazdájaként jellemezték, bár az étterem hivatalos dokumentumaiban sohasem bukkant fel a neve. Az idén azonban a Felix Gastronomy Kft. nevű vállalkozásán keresztül 306 millió forintot fizetett az éttermet üzemeltető cégért, közlése szerint banki hitel nélkül. Kérdésünkre a fővárosi gasztronómiában egyre aktívabb üzletember nem erősítette meg, hogy Matolcsy Ádámmal baráti kapcsolatban vannak, érdeklődésünket azzal hárította el, hogy magánéletéről nem szívesen nyilatkozna.

A Felix története elválaszthatatlan a jegybanki alapítványoktól, Pintér pedig Matolcsy Ádám köreitől.

2018-ban 350 millió forintos uniós támogatást nyert el a Hübris Projekt Kft. sörfőző üzemek berendezésére. A Magyar Narancs cikke szerint a Hübris Farkas Tímea szüleinek érdekeltsége – Farkas Tímea pedig Pintér Máté felesége. A Hübris egy olyan balatonkenesei címre volt bejegyezve a cikk írásakor, ami az ifjabb Matolcsyval jó viszonyt ápoló Száraz István -féle Frank Digital kreatív ügynökség tulajdonában állt. A cég korábban Matolcsy Ádámtól bérelt egy 2,7 hektáros területet.

Pintér Mátét már ekkor a Matolcsy Ádám körüli baráti társaság oszlopos tagjaként említették: a Macesz Huszár belvárosi étteremben üzlettársa volt Száraz Istvánnak, Száraz és Pintér egy ideig együtt vitték a Raqpart szórakozóhelyet üzemeltető Harang Kft.-t is. A Macesz Huszárt – új nevén a Macesz Bistrót – idén szerezte meg Pintér, a zsidó étterem mögött álló cég már a Felix Gastronomy Kft..

Pintér Invest Befektetési Kft. nevű cége 891 millió forintos hitelt kapott a Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás által felügyelt Növekedési Hitelbanktól (NHB) luxuslakások kialakítására a Vörösmarty téri Kasselik-házban.

2016-ban a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI) 10,5 millió eurót, azaz több mint 3 milliárd forintot fizetett az Ybl Vízház épületéért, ismertebb nevén a Várkert Kaszinóért, amely az alapítvány ingatlanfejlesztő cége, a Vízház Zrt. tulajdonába került. A jegybank alapítványainak állítólag azért volt szükségük az üresen álló épületre, hogy ott tudományos konferenciákat, kortárs képzőművészeti kiállításokat és rendezvényeket tarthassanak. Az eredetileg a Királyi Palota vízellátási rendszerének gépházaként működő Vízház felújítására a PADI 600 millió forintot szánt, azonban a költségek végül csaknem 1 milliárd forintra ugrottak. A munkálatok a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata nyomán nem voltak közbeszerzés-kötelesek.

A felújítás 2017 januárjában kezdődött, és nagyjából egy évig tartott, ezután az épület Budai Kreatív Ház néven kulturális és családi programok helyszíne volt. 2018-ban a kormánypárti lapok – köztük az akkor még Matolcsy Ádám tulajdonában lévő Origo – lelkendezve cikkeztek az épület átadásáról. A sajtóbejáráson a 444.hu szerint kulturális és közösségi térként hirdették a megújult palotát, az kimaradt a híradásokból, hogy a felújítás-átalakítás jelentős része egy luxusétterem kivitelezését fedte le. 2019-ben aztán – kissé profilidegen módon – Felix néven nyitott prémium kategóriás éttermet a jegybanki alapítvány a közpénz-milliárdokból megvásárolt és felújított épületben.

Az éttermet hamar a szívébe zárta a NER-elit, posztolt innen Sarka Kata, a Valton őrző-védő cégéről is ismert Bessenyei István felesége, és Rogán-Gaál Cecíliának, Rogán Antal második (volt) feleségének a leánybúcsúját is itt tartották. A Felix vendégei között tudhatta például Gulyás Gergely kancelláriaminisztert is, aki a tavalyi karantén idején is megfordult itt, igaz, a hivatalos magyarázat szerint csak elvitelre vett ebédet magának.

Bár a 2016-os közlés szerint az épületre a banki alapítványok „hosszú távú, biztonságos befektetésként” tekintettek, ezt a közelmúlt eseményei cáfolni látszanak: a Hvg.hu derítette ki, hogy számos más, közpénzből megvásárolt és felújított épülethez hasonlóan a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. ezen is túladott. A Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt.-t – benne a patinás épülettel – 2020 januárjában szerezte meg a Blue Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, amely az Equilor Alapkezelőnél van. Kérdésünkre az Optima Befektetési Zrt. közölte: ingatlanbefektetési tevékenységükről leválasztották „a profilidegen vendéglátóipari tevékenységet”, de gondoskodni kívántak a ház vendéglátási funkciójának beindításáról, „amely a korábbi évtizedekben mindig is része volt az épület működésének.”

„A Félix megnyitását követően a tartós járványhelyzet derékba törte a sikeres indulást. Az étterem hónapokon keresztül kényszerűségből zárva volt a pandémia miatt, a társaság veszteségesen működött. Emiatt a tulajdonos 2020 végén a Vízház Gasztronómia Zrt. értékesítése mellett döntött. A cégre az a Felix Gastronomy Kft. adott vételi ajánlatot, amely korábban a Félix vendéglátóipari koncepció kialakításában és üzemeltetésében tanácsadóként segédkezett. A tulajdonos által elfogadott vételár 306 millió forint volt. Ez alapján történt meg az adásvétel, amelynek részét képezte az étterem bérleti szerződése és a Félix márka is” – közölte kérdésünkre az Optima Befektetési Zrt., hozzátéve: a cég értékesítését indokolttá tette az is, hogy „az Optima befektetési tevékenységének alapvetően nem része a vendéglátás, ezzel eleve csak időlegesen, a Vízház újraindításához kapcsolódóan kívánt foglalkozni.”

A jelek szerint kivásárlás és szétválasztás ide vagy oda, a Vízház Ingatlan Zrt. és a Pintér Máté tulajdonába került Vízház Gasztronómia Zrt. között nem lehet túl nagy a távolság, mindkét cég vezetője ugyanaz: Németh Gergely. Pintér Máté kérdésünkre közölte: a jövőben az étterem funkciója nem változik, terveik szerint – amennyiben a következő hónapok vírushelyzete engedi – további bővítések lesznek a vendéglátó, rendezvény funkcióhoz kapcsolódóan „ezzel a most alkalmazott közel 70 alkalmazotton felül további munkahelyeket teremtve.”

Az étterem megvásárlásának célja, hogy egy fenntartható, sikeres vállalkozásként üzemeljünk sok évig tovább közel száz embernek munkát adva. Valamint egy olyan kulturális, gasztronómiai hubot teremtve, ami nem csak Közép-Kelet Európában egyedülálló, de méltó a történelmi épülethez, és szerves része az európai gasztronómiai életnek. Fontos megemlíteni, hogy a Felix Kitchen and Bar 2019 májusában nyitott, tehát nem egészen egy évet élt meg bezárás és vírus nélkül. Sok ember rengeteg befektetett munkája ment volna kárba, ha nincs folytatás. Nem beszélve az így megmentett jelenleg 70, a jövőben közel száz munkahelyről

– fogalmazott Pintér Máté.