Megszelídítette Brandót, ellentmondott Hitchcocknak és felnevelte Supermant – százéves Eva Marie Saint

A rakparton (1954)

Minek nevezi Terry Malloy, a levitézlett birkózó és balhés dokkmunkás a szelíd, vallásos lányt, akit úgy ismer meg, hogy a lány bátyját a korrupt szakszervezet ügyletei miatt lehajítják egy New York-i háztetőről?

Jaj, hogy te milyen dinnye vagy!

– így a szinkron (Marlon Brando magyar hangja: Dózsa László). Edie azért dinnye, mert a minden értelemben piszkos, rakparti, melós közegben is úgy gondolja, illene törődniük egymással az embereknek. Edie-t Eva Marie Saint játssza, első mozifilmes szerepében. Olyan naivát alakít, akinek megvan a magához való esze, de miután felméri, milyen kegyetlen és lehangoló körülötte a világ, mégis inkább az elfogadás és a könyörület keresztényi gyakorlatait választja. Nem véletlen, hogy Terry, ez az apokrif Krisztus galambot ad a kezébe – ez, meg a hintán ülő Saint és Brando képe önmagában filmtörténeti jelentőségű. Eva Marie Saint végül még Brandót, a Vadat is megszelídíti. A szerepért Oscar-díjat kapott, amit mindenórás terhesen vett át, két nappal később pedig meg is született a fia. De Eva Marie Saint akkor már sztár volt.

Our Town (1955)

Eva Marie Saint 1924. július 4-én, az amerikai Függetlenség Napján született a New Jersey-i Newarkban, kvéker családba. Középiskolában jó tanuló volt, Ohióban járt színiakadémiára, majd New Yorkba költözött a színészi karrier reményében. Addig burokban nevelkedett, fiatal felnőttként viszont azzal szembesült, hogy tele a város feltörekvő reménységekkel, akik mintha mind dörzsöltebbek lennének nála. Azt választotta, hogy rengeteget dolgozik: színházi, rádiós és televíziós produkciók tucatjaiban vett részt, mire felküzdötte magát a nagyobb szerepekig.

1955-ben aztán már Emmy-díjra jelölték egy Paddy Chayefksy-darab tévés adaptációjáért, egy évvel később pedig újra, egy másik tévéjátékért, ami Thornton Wilder Pulitzer-díjas drámájából, A mi kis városunkból készült. Az ötvenes évek végéig tartott az amerikai televíziózás aranykora, amikor a népszerűvé váló, folytatásos tévésorozatok mellett a különféle antológiasorozatokban elképesztően magas nívójú tévéfilmek is elkészülhettek. Az Our Townról elég annyit mondani, hogy Saint partnerei itt Paul Newman és Frank Sinatra voltak. A színésznő aztán pályája végéig rendszeresen vállalt tévés szerepeket is a mozifilmek mellett, ennek köszönheti, hogy Los Angelesben, a Hollywood Boulevard-on két csillaga is van: egy a mozis, egy pedig a televíziós sikerei miatt.