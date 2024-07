Shaquille O’Neal személyesen látta el bölcs tanácsokkal a Hawk Tuah-lányt, mire vigyázzon most, hogy híres lett

Júniusban az a lány lett az internet kedvence, aki egy interjúban azt válaszolta arra a kérdésre, mivel lehet egy férfit megőrjíteni a hálószobában, hogy

Meg kell adnod neki azt a hawk tuah-t, és rá kell köpnöd a micsodájára.

A közösségi oldalakon csak „Hawk Tuah Girl”, vagyis Hawk Tuah-lány néven emlegetett nőről már korábban kiderítették, hogy igazából Hailey Welchnek hívják és Tennessee államban él. Úgy tudni, valamennyire sikerült meglovagolnia, hogy felkapták a neten, ugyanis egy divatmárkával kollaborálva „hawk tuah”-s sapkákat árult, amiknek eladásából 24 millió forintnak megfelelő összeg folyt be.

Nemrég egy countrykoncerten is a színpadra lépett, hogy énekeljen, valamint adott egy podcastinterjút, ahol elmondta, már nem dolgozik, hírnevével az országot járja – csak hát a videó óta undorító üzeneteket is kap férfiaktól.

Most pedig az is kiderült a TMZ jóvoltából, hogy Shaquille O’Neallel is találkozott, a kosaraslegenda pedig tanácsokkal látta el a hírnevet illetően. Welch a múlt hétvégén Nashville-ben találkozott a kosarassal egy rendezvényen, O’Neal pedig számos tippet adott Welchnek: azt tanácsolta, hogy vegyen föl maga mellé egy PR-csapatot, mert az emberek megpróbálják majd kihasználni őt a hírneve miatt. Nagyjából egy órán keresztül diskuráltak, már ha a TMZ jól értesült.