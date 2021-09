Kubatov Kötcsén elismerte, hogy jóval a megjelenése előtt hallott Borkai szexvideójáról

A korábbi győri polgármester vallotta, hogy így volt.

A 444 Kötcsén interjúzta Kubatov Gábort.

A Fidesz pártigazgatóját elsősorban Győr volt fideszes polgármestere, Borkai Zsolt szexvideójáról kérdezték.

Borkainak a HVG-n ismertetett vallomásából az derül ki, hogy Kubatov jóval a felvételek kiszivárgása előtt ismerte azokat. Ezt a hírt erősítette most meg a 444 stábjának a Fidesz pártigazgatója azzal, hogy azt mondta, hallott a létezéséről.

Egész pontosan úgy fogalmazott a riporter kérdésére, hogy „nem csak én, hanem erről pletykák voltak, hát önök is tudtak róla… hát, lehet, hogy ön nem, de egyébként a sajtó tudott erről, én is csak mendemondákat hallottam… most is csodálkozom rajta, hogy valaki ilyen dolgokat csinált.”

Azt is mondta: nem látta a felvételt, mert erkölcsi okokból nem néz meg ilyen videókat.

Arra a kérdésre, hogy lehetnek pletykák arról is, hogy az előttünk álló kampányban másokról is előkerülhetnek kompromittáló videók, Kubatov azt mondta:

Pletykákra nem lehet alapozni semmit.

Kubatovot arról a fényképről is kérdezte a 444, amin a Borkai-ügy egyik gyanúsítottjával, F. Gáborral látható, azzal a férfival, aki a vallomások szerint megbízta a Borkaiékkal látható nőket, hogy videózzák le a bulit, később pedig a felvételek terjesztésében is szerepe lehetett. Kettejük kapcsolatáról a következőt nyilatkozta a pártelnök:

Fradi-szurkoló volt, odajött mellém, odaült mellém, rendkívül kellemetlen, de ez a helyzet.

Kubatov azt mondja, nem F. Gábortól hallott a videóról.