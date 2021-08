Indul a fiatalok egyik legmenőbb IT versenye, amin mindenki nyerhet (x)

Egy versenynek nem muszáj arról szólnia, hogy ki a legjobb, ez az egyik különlegessége az EPAM által Magyarországra hozott „Coolest Projects” (avagy „a legmenőbb projektek”) kezdeményezésnek, ami a kreativitást ünnepli. Tudsz kódolni? Mutasd meg a világnak, mire vagy képes! Nem tudsz kódolni? Az sem baj!

A világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztéssel foglalkozó cége, az EPAM stratégiájának szerves része az oktatás. Például az eKids program már egészen kisiskolás kortól mutatja be az informatika világát, és magát a programozást ingyenes kurzusok, országos versenyek és pályaorientációs előadásokon keresztül.

A cég első alkalommal hozza el Magyarországra a más országokban már nagy hagyományokkal bíró, a Raspberry Pi Alapítvány által létrehozott Coolest Projects eseményt, ami más, mint a többi hagyományos értelemben vett verseny. 18 éves korig bárki megmutathatja magát, akinek van egy jó informatikához kapcsolódó projektje, vagy ötlete. Igen, még az sem kell, hogy komoly előképzettsége legyen a lelkes jelentkezőknek, hiszen egy tervet is be lehet mutatni: legyen az egy régóta megépíteni vágyott robot, vagy egy applikáció, melynek váza már egy ideje körvonalazódik. A Coolest Projects egyik szépsége, hogy nincsenek szigorú követelmények, nem kell teljesen befejezett, kész koncepcióval előállni.

A játékoktól a robotokig

Aki ismeri a Scratch programozási nyelvet, annak a Coolest Projects ezen tudás megcsillogtatására is lehetőséget biztosít: készíthet játékot, zenei projeket, vagy bármilyen más, interaktív dolgot. Nem véletlenül került be a Scratch a kategóriák közé, ugyanis az EPAM eKids programjának gerincét is ennek a programnyelvnek az oktatása teszi ki, emellett pedig a cég fontos partnere a Scratch Foundation-nek is.

„Úgy gondoljuk, ez egy olyan programnyelv, amely tökéletes arra, hogy bevezesse a gyerekeket a programozás világába. A Scratch-ben a kódsorok megfelelő „pakolgatásával” (mivel egy ún. drag and drop rendszerről beszélünk) könnyedén és gyorsan látványos játékokat, animációkat, történeteket programozhatnak a gyerekek. A logikai gondolkodás mellett fejleszti a kreativitást is; emellett pedig egyszerre többen is tudnak egy projekteken dolgozni, így csapatmunkára és együttműködésre is ösztönzi őket. Az már egyértelműen látszik, hogy a mai gyermekek a jövőben jó eséllyel majd olyan szakmában fognak elhelyezkedni, amelyek ma még nem is léteznek, de egy biztos: az alkotói készség, a problémamegoldás és a csapatjáték nagy előnyt jelentenek majd számukra. Technológiai cégként ezért is tartjuk fontosnak, hogy már ilyen korán megismerkedjenek a programozással és annak különböző területeivel”

– magyarázza a cég eKids programért felelős munkatársa a Scratch jelentőségét.

Akit a webfejlesztés érdekel, az meg tudja mutatni, hogy mit tud összerakni HTML-lel vagy CSS-sel. A felkészültebbek akár a Pythont is előkaphatják, vagy valamilyen hardvert is bevethetnek, mondjuk egy Raspberry Pi-t, vagy Arduinót, de akár egy saját robotot is.

Megmutatni az alkotás örömét

Az EPAM szerint a mai gyerekek már nagyon korán megismerkednek a különféle kütyükkel, teljesen természetes időtöltés a táblagépezés, a mobilapplikációk és persze a számítógép használata is. Az elsődleges időtöltés azonban sajnos nem az alkotás, pedig ezek az eszközök gyakorlatilag végtelen teret adnak a kreativitásnak. Rengeteg fejlesztő játék és applikáció elérhető online, mint amilyen a Scratch is.

„Mi, mint EPAM az „alkotás örömét” szeretnénk megmutatni, nem csak gyerekeknek, de szülőknek és tanároknak is. Találkoztunk már olyan óvodával, akik nyitottak voltak arra, hogy Scratch Juniort oktassunk tabletről a gyerekeknek, de ez nagyon kivételes példa” – meséli Győri Judit, a programért felelős vezető.

Az általános és középiskolákban már egyre több helyen van informatika szakkör, vagy informatikai fókuszú osztály, így a kicsik már alsóban is találkozhatnak a programozás valamilyen formájával, ám van még hova fejlődni ezen a téren.

„Azok a gyerekek viszont, akik találkoztak a programozással és sikerélményük is volt benne (ezért is jó a Scratch, mert gyorsan lehet látványos projekteket készíteni), ők a későbbiekben is nyitottak ilyen irányú szakkörökre, versenyekre, tanulmányokra. Ráadásul a Scratch megtanít gondolkozni, így a többi, nem feltétlenül STEM tantárgyakban is jobb eredményeket tudnak elérni.”

Mindenki nyer, de senki sem nyertes

A hagyományos versenyektől eltérő hozzáállás egyik fontos jellemzője, hogy a Coolest Projects-en nem nyertesek vannak: mindenki nyertes, aki valamit is csinált, de a zsűri azért „kedvenceket” választ. Így olyanok is labdába rúgnak, akiknek van egy jó ötletük, nem kell feltétlenül kódolni tudni. Az EPAM szerint ez egy valós technológiai céges szemléletet reflektál, hiszen egy modern IT cégben sem csak programozók dolgoznak, hanem designerek, ötletemberek, üzleti elemzők és még sokan mások is, akik ugyanolyan elengedhetetlen elemei egy csapatnak.

Talán még fontosabb, hogy a jelentkezők láthatják, hogy a többi gyerek mit alkotott. Ezáltal inspirálódhatnak, új megközelítéseket és megoldásokat ismerhetnek meg. A Coolest Projects versenyre tehát valóban igaz a mondás, mi szerint a részvétel legalább olyan fontos, mint a győzelem: hiszen egy ilyen közegben rengeteget tanulhatnak egymástól is versenyzők, emellett pedig egy igazán inspiráló közegbe kapnak betekintést, sőt, akár új barátokat is szerezhetnek.

A projektre a regisztráció augusztus 23-án indul, ám a verseny időtartama alatt bármikor be lehet csatlakozni. A vírushelyzet bizonytalansága miatt a verseny teljes egészében az online térben fog zajlani.

A leggyakoribb kérdésekre vonatkozó válaszok és további hasznos tudnivalók a verseny weboldalán található GYIK szekcióban érhetők el.