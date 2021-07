Azt mondta élettársának, úgysem meri megszúrni, erre szíven döfte

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt egy 28 éves nő ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, olvasható az ügyészség honlapján megjelent közleményben.

A vádirat szerint a vádlott 2020. május elején a kora délutáni órákban élettársával Miskolcon, közterületen italozott, majd hazafelé menet betértek egy presszóba, ahol a vádlott az élettársa távozása után még tovább maradt.

Mintegy fél óra múlva követte élettársát közös lakásukra. Amikor megérkezett, a férfi kérdőre vonta, hol volt addig, szidalmazta és kétségbe vonta élettársi hűségét.

Az élettársak között már korábban is voltak ilyen tárgyú veszekedések, de nem fordultak tettlegességbe, most viszont a férfi az asztalról felkapta a konyhakést és azzal a vádlott irányába szúrt, így megvágta a könyökének külső felszínét. Ezután a vádlott kiment az udvarra, elszívott egy cigarettát, a házba visszamenve, szintén konyhakést vett elő, odament az élettársához, és közölte vele, hogy most már neki is van kése.

A férfi azt mondta neki, hogy úgysem meri megszúrni, mire a vádlott a 13 cm pengehosszúságú késsel mellkason szúrta. A sértett eszméletét vesztette, a vádlott fellocsolta, próbálta csillapítani a vérzést és értesítette a mentőket.

A szúrás következtében a sértett a szív szúrt sérülését szenvedte el, amely közvetlenül életveszélyes volt, kórházba szállítását követően életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

A vádlott a 8 napon belül gyógyuló sérülésével kapcsolatban magánindítványt nem terjesztett elő.

Az eredetileg emberölés kísérletét megvalósító cselekmény, önkéntes eredményelhárító magatartása folytán minősül enyhébben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.