Jókora páncélszekrényt vittek Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új házába

Javában zajlanak az építési munkálatok abban a budai villában, amely Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea lakhelye lesz. Az eredetileg háromlakásos, úszómedencés házat átépítik és egybenyitják, de nem bízzák a véletlenre az ország leggazdagabb párjának biztonságát sem.

A Széchenyi-hegyen álló luxusingatlan félkész állapotában is turistalátványossággá vált, miután a Telexen megjelentek az első hírek az új tulajdonosokról. Az érdeklődés fenntartására a hétvégén rásegített Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós, a párt XII. kerületi képviselőjelöltje is, akik nemcsak a ház kerítésére raktak ki plakátokat, hanem a kerület egyes pontjain is elhelyeztek útmutató táblákat, hogy aki arra kíváncsi, hol van a villa, könnyebben odataláljon.

A fotózásnak Mészárosék igyekeznek gátat szabni. Vasárnap biztonsági őr posztolt a villa előtt, és arra figyelmeztette az érkezőket, hogy a tulajdonosok megtiltották a képek készítését.

A villa biztonságáért a felcsúti illetőségű Talics Norbert által tulajdonolt Eurovéd Security Zrt. felel. A cég a 2014-es alapításától kezdve a Mészáros-érdekeltségek és ingatlanok őrzés-védelmével foglalkozott. Már működésük első évében megkapták a milliárdos tihanyi nyaralójának és a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának az őrzését, azóta pedig a cégbirodalom más részei, köztük a hotelek és az irodaházak biztonságát is az Eurovéd szavatolja. A nemrég részvénytársasággá alakított biztonsági vállalkozás négy év alatt megnégyszerezte bevételeit, és 2019-ben túllépte a milliárdos határt.

A házat extra biztonsági eszközökkel is ellátták. A békéscsabai Trezor-Liktor Zrt. a Facebookon azzal reklámozza magát, amint az egyik legnagyobb saját gyártású páncélszekrényüket szállítják. A cég március végén közzétett bejegyzéseiben a helyszín nincs ugyan megadva, de a trezor elhelyezéséről készült képek és videók alapján beazonosítható Mészárosék XII. kerületi villája. A 800 kilós páncélszekrényt az udvaron felállított daruval emelték be az emeletre.

A vitrin már a helyén várja az üzembe helyezést

– írták az egyik bejegyzés fölé.

A 24.hu megkereste a biztonsági eszközök gyártásával foglalkozó céget, hogy valóban az 1,6 millió forintos csúcsmodellt szállították-e Mészároséknak, mint ahogy azt a képek között elhelyezett reklám sugallja, de választ egyelőre nem kaptunk.