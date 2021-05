A facsemeték rémével vívja szélmalomharcát Zamárdi

Gázolajjal és fűrésszel is próbálják ismeretlenek a balatoni városka fáit irtani. A helyiek szerint nem véletlen a helyszínválasztás: a panorámát féltő lakástulajok állhatnak a háttérben.

Csakis a ház lehetett, a kilátás miatt. Ez mindenhol így van, ahol ilyen házak vannak.

A Balaton-parttal párhuzamos, Margó Ede nevét viselő zamárdi sétányon (közel a Nagyváradi köz sarkához) hangzott el ez a mondat egy babát toló anya és nagymama beszélgetése során. Ők először látták azt a fapusztítást, ami jó ideje foglalkoztatja a helyieket.

Nehéz azt írni, nem jogos a zamárdiak felháborodása, amikor ismeretlenek kifejezetten trükkösen álltak neki a fiatal fák elpusztításának: nem fűrészelték őket tökéletesen ketté, de bizonyos szögben és mélységben bevágtak annyira a törzsekbe, hogy az első komolyabb szélvihar gyufaszálként törje ketté a még elég csenevész növényeket. Láttunk fát, amit egymás alatt három helyen vágtak be.

A képeken is látható, hogy nem minden fa tört el, némelyiken időben észrevették a károsodást az önkormányzat emberei, és ecsetelve igyekeztek meggyógyítani a fákat. Ottjártunkkor láttunk kettétört, de még – talán mementóként – úgy hagyott fácskát, de olyat is, aminek már elvitték a lefűrészelt részét. A Jurassic Park klasszikus mondata jutott az eszünkbe („Az élet utat tör magának.”), amikor láttuk, hogy a megcsonkított fa megmaradt törzséből is hajtások bújtak elő. Az viszont szomorú, hogy arrébb combnyi vastag törzsű fákba is belefűrészeltek, pedig ezek nem is takarnák a panorámát, náluk sokkal nagyobb fák mögött állnak.

Remény tehát van, a természet visszavág (visszanő), de így is felmerül a kérdés, ki és miért tette ezt, ráadásul épp csak ezen a rövid utcafronti szakaszon. Az mindenesetre gyanús, hogy a volt Kerámia-üdülő, most Zamárdi Club Társasház áll a sétány e szakaszán. Két épület van a telken, egy régebbi, de felújított és egy újabb tömb. Az új tömb előtti udvaron magas fák sorakoznak, ott emiatt eleve korlátos a panoráma, értelme nem lenne közterületi csemetéket ölni, viszont a másik házból srégen pont rálátni a Tihanyi-félszigetre.

Némi képzelőerővel látható, hogy a facsemeték megnövésük esetén ezt takarnák ki egyszer, talán évtizedek múlva.

A témában aktív, Zamárdiban élő újságírót-kommunikációs szakembert, Kiss Ádámot is megkérdeztük minderről (aki a Facebookjára is posztolt a témában). Ő először a térség fideszes országgyűlési képviselőjénél, a szintén felháborodott Witzmann Mihálynál látta a Facebookon, hogy a sétány és a part közti nyíreket valaki kettéfűrészelte, még március elején. Aztán május elején egy helyi Facebook-csoportban észlelte, majd a saját szemével is meggyőződött róla, hogy a dolog megismétlődött: ezúttal a sétány és a társasház kerítése közti fák estek áldozatul ennek.

Az emberünk viszonylag felkészült. Úgy tűnik, az a stratégia, hogy befűrészeli a fákat – amiket csak egy kisebb zsinór tart, nincs nagyobb támasztékuk –, és amikor jön a nagy szél és megcsapja, akkor kidőlnek.

Az is lehet, hogy a bevágásokat már napokkal-hetekkel korábban megejtették, de nem minden fa dőlt ki egyből, fokozatosan adják meg magukat. Kiss Ádám szerint a gyanús szomszédos társasház egymagában nem okolható a történtekért, negyvenegynéhány, különböző tulajdonossal rendelkező lakás van itt, és nem tartja valószínűnek, hogy a gondnok járkál ki éjszakánként természetet pusztítani. Őt az önkormányzat reakciója (vagyis annak hiánya) is eléggé zavarja, „hogy erről legalábbis a honlapon és a Facebook-csoportokban nincs hivatalos reakció, legalább kitennének egy posztot, hogy ‘ezt nem tűrjük el az önkormányzat területén’ vagy ‘megtesszük a feljelentést’”. Ez így szerinte „felhívás keringőre”.

A lakosok részéről nagy a düh, van, aki letörné az elkövető kezét, sőt a sokat emlegetett társasházak egyik tulaja is kommentelt, hogy a ház közössége is felháborodott.

Szép a természet, csak ne legyen túl közel

Pár keresetlen szava Pach Gábor zamárdi pálinkafőzőnek is volt a történtekhez. Szerinte „ez nem egy újkeletű és nem zamárdi sztori, Siófokon is volt már ilyen”. Elkövetőt nem tudott ő se megnevezni, de szerinte egyértelmű, mely lakások tulajdonosainak állhat érdekében ez a fapusztítás. Valaki itt azt gondolta, hogy „azért, mert az a szerencsétlen fa zavarja az ő kilátását, el kell pusztulnia”. Pach azt mondta, voltaképp az egész történet az egóról szól, „az elfogadás, a másnak az elfogadása hiányzik”.

Az a baj, hogy mindenki nagyon szereti a természetet addig, amíg őt a természet esetleg nem zavarja.

Neki is ott az erdő a pálinkafőzdéhez közel, ha a facsoport nem lenne, akkor a tetőről lehetne látni a Balatont, de csak ezért nem fogja kivágatni a fákat. „Nem tehetünk minden fa mellé rendőrt, kamerákat” – állította Pach, aki szerint az egyéni felelősségvállalás a lényeg, illetve hogy milyen káros ez a rövidtávú gondolkodás, ami az emberek fejében van.

Gázolajat a gyökérnek

Tavaly február 19-én, mintegy 300 méterre az említett fafűrészelésektől egy másik fapusztító akció is történt: szintén ismeretlen elkövetők gázolajat locsoltak az Újszülöttek ligete nevű park fái tövébe. A ligetben a városkában született babák után szoktak elültetni egy-egy csemetét. A 400 négyzetméteres park nincs közvetlenül a tóparton, de közel van hozzá. Ottjártunkkor pár fiatal fán látszott, hogy beteg, hogy több ága el van száradva, ki van égve, de mindegyiken voltak friss hajtások is.

Itt más volt az önkormányzat reakciója is: nyilatkozott Csákovics Gyula polgármester, azt lehozták a lapok is Kiss Ádám szerint, sőt az önkormányzat környezetkárosítás miatt feljelentést is tett, térfigyelő kamerákat is beígért. Mindenesetre hat éve egyszer már előfordult itt egy ilyen eset, azután talajcserét is végre kellett hajtani. A pletykák szerint van egy gyanús háztulaj, aki féltheti a panorámáját, de bizonyítéka senkinek sincs ellene.

Mit mond az önkormányzat, a rendőrség?

Kérdéseinkre szűkszavúan válaszolt a zamárdi önkormányzat nevében Csákovics polgármester. Annyit írt, hogy lakossági észrevétel alapján értesültek a legújabb facsonkításokról, és a város „természetesen rendőrségi feljelentést tett az ügyben, amely jelenleg is folyamatban van”. Tervezik térfigyelő kamera telepítését, ahogy azt szeretnék az Újszülöttek ligetéhez is kihelyezni, „azonban az elmúlt időszak forráselvonásai mindezt nem tették lehetővé”. Az önkormányzat a fatelepítésekkel sem áll le, a kivágott fák pótlásáról is gondoskodnak. Sőt, már lakossági felajánlást is kaptak ez ügyben.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság válaszában azt írta, az első, gázolajas farongálásos esetben környezetkárosítás miatt indítottak eleinte eljárást, de egy szakértői vélemény miatt ezt rongálássá minősítették át. Viszont mivel ott nem tudták megállapítani az elkövető kilétét, a nyomozást felfüggesztették. A friss esetben pedig még nem érkezett se bejelentés, se feljelentés. És hogy a rendőrség mit tud tenni ez esetben?