Zamárdi polgármestere nem akar több B My Lake fesztivált, a Balaton Soundot júniusban tartaná

Elege lett Zamárdi polgármesterének az elektronikus zenei fesztiválokból. A Zamárdi Hírmondó októberi számában, Csákovics Gyula azóta újraválasztott polgármester az önkormányzati választás előtt ezt írta:

Amennyiben továbbra is helyszínt biztosít a város a fesztiválok megrendezéséhez, változtatásokat kell eszközölni. Ebben egységes álláspontot fogalmazott meg a leköszönő képviselő-testület. Zamárdi mára már nemcsak egy jól csengő név, hanem egy brand. Meggyőződésem, hogy vagyunk olyan jól pozicionáltak, hogy szabhatunk feltételeket. A Balaton Sound júniusban kerüljön megrendezésre, a B.my Lake ne legyen nálunk.

A polgármester azt is megjegyzi, hogy jelentősen növelni kell a bérleti díjak összegét, és a fesztiválok által használt területek rekultivációját kell követelni.

Csákovics nem pusztán kampányfogásnak szánta a fesztiválok visszaszorítását, a választás után is kitart véleménye mellett.

Meggyőződésem, hogy Zamárdiban elegendő egy elektronikus zenei fesztivál

– nyilatkozta a polgármester a 24.hu-nak csütörtökön.

Szerinte azért lenne jobb egy júniusi Balaton Sound, mert így az nem nyúlna bele a főszezonba, „teljesülne a környéken élő ingatlantulajdonosok azon kérése, hogy a főszezonban már nem korlátoznánk a strand használatát az érintett partszakaszon.” Hozzátette, egy júniusi időpont nem egyszerűen megnyújtaná a szezont, hanem „nyilván már nyár elején teltházas lehetne Zamárdi, és sokkal kevésbé lenne zavaró az itt élők és a nyaralótulajdonosok számára”.

Fülöp Zoltán fesztiváligazgató a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-től a B My Lake-kel kapcsolatos kérdésünkre nem válaszolt, a Balaton Sounddal kapcsolatban pedig annyit írt, hogy:

Már a választások előtt is, és azóta is folyamatosan tárgyalunk Zamárdi önkormányzatával, hiszen tudjuk, hogy Zamárdinak kiemelten fontos eseménye a Balaton Sound. Amint ezeknek az egyeztetéseknek bármilyen eredménye lesz, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

Az biztos, hogy a Balaton Sound oldalán egyelőre 2020 júliusi dátum szerepel, a programturizmus oldala szerint pedig a B My Lake fesztivált 2020-ban is Zamárdiban tartják. Ez utóbbi a polgármester nyilatkozata alapján nem tűnik mérvadónak, és az is biztos, hogy ha valaki már lefoglalta a szállását a Soundra, könnyen ráfaraghat egy időpont-változásra.

Zamárdiban a kampány egyik fő témája volt a fesztiválok jövője. Akadt olyan jelölt, aki azt írta, június elejére és augusztus legvégére kell áttenni szezonhosszabbítónak a két, már bevett fesztivált. Mások szerint az összes rendezvény, fesztivál körülményeit, szerződéseit meg kell vizsgálni és újra kell tárgyalni. Abban viszont egyetértés volt a jelöltek között, hogy a jelenlegi helyzet nem jó.

