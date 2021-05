Ombudsman: nem kapnak rendesen enni, és erőszakot szenvedhetnek a kalocsai nevelőotthonban a gyerekek

Egy pénteken közzétett ombudsmani állásfoglalás „súlyos, konkrét és rendszerszintű” problémákról számol be az Emmi által fenntartott kalocsai speciális nevelőotthonban.

A szöveg számos jogsértés feltárása mellett lényegében megerősíti, hogy évek óta következmények nélkül folyhat az erőszak az otthonban, ahol a rácsos ablakok mögött többnyire hátrányos helyzetű családból származó, speciális nevelés igényű gyermekek élnek.

Az állampolgári jogok biztosa február elején a „sajtóban megjelent információkra” hivatkozva indított – előzetes bejelentés nélküli – vizsgálatot az intézményben. Az ügy előzménye a 24.hu cikksorozata volt, melyben közzétettük nevelők és növendékek nyilatkozatait arról, hogy szerintük súlyos visszaélések, bántalmazások történnek az otthonban.

Hírt adtunk arról is, hogy a helyi katolikus lelkész, Mészáros István személyében olyan pap látja el a fiatalok hittanoktatását és lelki gondozását – gyakran négyszemközti találkozások keretében –, akinek korábban molesztálási ügye volt. Arról is beszámoltak forrásaink, hogy a 10 és 18 év közti gyermekeket cigaretta adásával, illetve megvonásával tartják kordában, ami jogsértő, a gyerekek egészségét súlyosan veszélyeztető gyakorlat.

Forrásaink beszámolói szerint a bot is szerepelt a fegyelmező eszközök között a speciális gyermekotthonban. Ugyanakkor a felügyelő szervek, a hatóságok állítják: nem tudnak bántalmazásokról. Az igazgató nem válaszolt kérdéseinkre.

Egy 2016-os ombodsmani jelentés már fényt derített arra, hogy egyes nevelők a kalocsai intézményben kulcscsomóval ütlegelik, illetve pofozzák a kimaradásról késve visszaérő vagy egyéb „kihágásokat” elkövető gyerekeket. Tudomásunk szerint ezeknek az eseteknek azóta sem lett sem személyi, sem jogi következményük. Sőt, a 2020-as beszámolók némelyike szinte elképzelhetetlen mértékű kínzásokról, verésről, alázásokról szólt, valamint arról, hogy bizonyos nevelők a gyermekek egymás közti agresszióját sem fékezik, sőt egyes esetekben bátorítják.

Különösen megrendítő, hogy a gyerekek többsége mind a verbális, mind a fizikai bántalmazást normális nevelési módnak fogta fel a 2016-os jelentés szerint. Ekképp nyilatkozott lapunknak egy olyan volt kalocsai növendék is, akit elmondása szerint telefonkönyvvel ütöttek le, illetve bottal törték el a bordáját.

A jelenlegi ombudsmani állásfoglalás kiemeli, hogy „a szakképzett dolgozók aránya, a fluktuáció csökkenése tekintetében a korábbi ombudsmani vizsgálathoz képest előrelépés történt”, és úgy fogalmaz, hogy „gondozott gyermekeket érintő, szakdolgozó által elkövetett bántalmazást a vizsgálat nem igazolt.” Ugyanakkor az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapján elérhető részletes jelentés árnyaltabban fogalmaz. A dokumentum szerint ilyen cselekmények kétséget kizáró bizonyítására nincs lehetősége az ombudsmannak, csak más hatóságoknak. Viszont a jelentésben a következő mondatok is szerepelnek:

A meghallgatott gyermekek közül egy gyermek számolt be arról, hogy egy felnőtt bántalmazta, egy gyermek pedig felnőtt részéről tapasztalt verbális agresszióra utalt. Az egyik meghallgatott dolgozó állítása szerint pedig a sajtóban említett bántalmazó kolléga jelenleg is a Gyermekotthonban dolgozik, de konkrét bántalmazási esetről nem számolt be.