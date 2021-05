RTL Klub: Nyolcmilliárdért ajándékoztunk el lélegeztetőgépeket, de még egyet sem adtunk el a feleslegből

Az RTL Klub szombati Híradója arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány alatt Magyarország összesen 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt szerte a világból összesen 300 milliárd forintért, azaz darabonként csaknem 19 millióért. A gépek egy része azóta egy gödöllői raktárban porosodik, a HVG korábbi információi szerint csak a tárolásuk havonta 90 millió forintba kerül. Itt jelentette be a külügyminisztérium államtitkára, Menczer Tamás, hogy a fölöslegből másoknak is adunk.

A cseh kormánytól jött egy megkeresés, elmondták, hogy mire van szükségük, ezt követően mi megvizsgáltuk, hogy nekünk mi áll rendelkezésre

– mondta akkor az államtitkár.

Gödöllőről a kormány

Csehországba 150 lélegeztetőgépet szállított,

de küldtünk a Felvidékre 27,

Kárpátaljára 50,

a Vajdaságba 100,

Boszniába 30,

Libanonba 20,

Jordániába 10,

Kirgizisztánba 20,

Ugandába pedig 18 gépet a fölöslegesekből.

Az RTL Klub összesen 425 elajándékozott lélegeztetőgépet számolt össze. Ez az átlagos beszerzési árral, azaz 19 millió forinttal számolva nagyjából 8 milliárd forintos ajándékot jelent a magyar adófizetők pénzéből.

Az MSZP Európa parlamenti képviselője, Ujhelyi István tavaly közérdekű adatigényléssel derítette ki, hány gépet vásárolt a kormány, most azt mondja, a gépek nagy része a raktárakban marad, miközben a 300 milliárd forintnak lenne helye máshol.

Gazemberség, amit a kormány művel a közpénzekkel. A kórházainkban nincsen vécépapír, fertőtlenítőszer elég, nincs szappan, és ezen közben milliárdokat szórnak szét fideszes haverok gazdagodására

– fogalmazott az EP-képviselő.

A külügyminiszter korábban utasításba adta a külképviseleteknek, hogy tárgyaljanak a feleslegesnek bizonyult lélegeztetőgépek eladásáról. A csatorna kérdésére, hogy pontosan hány lélegeztetőgépet ajándékoztak el, és hogy mennyit sikerült értékesíteni a gépek közül, a tárca nem válaszolt.

Azt írták, „ha más országoknak segíteni tudunk, annak örülünk.”

Kiemelt kép: Ápolók tesztelnek egy lélegeztetőgépet Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 2-án. MTI/Balázs Attila