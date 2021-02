Gesztusokat sem tett a kormány a kivéreztetett fővárosnak

Szerda délután Karácsony Gergely főpolgármester a kormánnyal tárgyalt arról, hogy kompenzálják-e valahogy az önkormányzatok bevételkieséseit. A tárgyalás eredményeiről a Kossuth téren számolt be a főpolgármester, illetve később a zuglói polgármesterrel, Horváth Csabával értékelte az évet – ezekről a 444 számolt be először.

A fővárosnak négy követelése volt

A 25 ezer főnél kisebb településekhez hasonlóan a kormány adja oda a forrást, ami az iparűzési adó elvétele miatt kiesett a költségvetéséből. 12 milliárd a fővárosi önkormányzattól, 10 milliárd a kerületektől veszett el így.

A kormány szüntesse meg az ingyenes parkolást.

A válság idején hozott, az ellenzéki kerületeket sújtó döntések visszavonását kérték.

Az EU kötelezővé tette a kormányoknak, hogy széleskörűen egyeztessenek a forrásokért cserébe. A kormány tegyen eleget a kötelezettségének.

Karácsony elmondása alapján a kormány külön-külön akar tárgyalni a kerületekkel, a főpolgármester szerint így akarják Orbánék leszalámizni őket. Ellenzéki kerületi polgármesterek pedig arról beszéltek, hogy sehogy nem konzultált eddig velük a kormány.

Az évértékelőn a főpolgármester azt mondta, nem sokat várt a tárgyalásoktól, és nem is tett gesztusokat a kormány. Karácsony azt mondta, az iparűzési adó egyébként is visszaesett már a megfelezés előtt is, mert azt bevételarányosan kell fizetni, eddig 31 milliárd forinttól esett el így Budapest.

Eddig ott volt a kötél a nyakunkon, most ki is rúgták alólunk a sámlit

– fogalmazott Karácsony, aki szerint már a tartalékaik vége felé járnak, novemberre elfogyhat a pénzük. Szerinte borzasztó, hogy még ebben a helyzetben is fontosabb a politikai érdekei a kormánynak, mint az összefogás.

A főpolgármester arról i beszélt, hogy véleménye szerint attól tart a Fidesz, hogy a Fővárosi Önkormányzat túl jól csinálná a dolgát, és azért akadályozzák őket, hogy ez ne látszódhasson.