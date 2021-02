„Csengeri örökösnő”: Megkért rá Kósa Lajos, és azt mondta, hogy nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle

Az, hogy a „csengeri örökösnőként” hírhedtté vált P. Mária, korábbi nevén Szabó Gáborné miért ragaszkodik Kósa Lajos meghallgatásához, a nyomozati anyagokból kiolvasható, és némiképp új megvilágításba helyezi a politikus szerepét – erről ír a hvg.hu.

A cikk szerint a csengeri nő egy kézzel írt vallomásában már korábban összefüggésbe hozta Kósát az egyik olyan ügylettel, ami a vádiratban is szerepelt, és amit az előkészítő ülésen is megismételt. Ebben a vallomásában azt állította, hogy az egyik olyan cég, amelyik neki utalt, a pénzt valójában nem is neki szánta, hanem egy harmadik személynek. Erről a harmadik személyről azt állította, hogy az illető a család egy „miniszteri pozícióban lévő barátja”.

Ő kérte meg arra a szívességre, hogy mivel tartoznak neki,

hadd jöjjön a bankszámlánkra ez az összeg, mivel az övére nem mehet, a munkája miatt. És az embere alkalmanként érte jön vagy ő személyesen

– állítja a „csengeri örökösnő”.

A hvg szerint az ominózus cég, amit P. Mária egyértelműen Kósa Lajossal hozott összefüggésbe, a ceglédi székhelyű, de izsáki fiókteleppel rendelkező Kiskun Tender Kft. Ez a társaság több mint hatvanmillió forintot fizetett ki P. Máriának, aki azt állította, hogy a kft részéről Kakulya Zoltán meg is kereste őt, mondván, Kósával akar beszélni.

A hvg.hu információi szerint a cég úgy utalt többször több millió forintot P. Máriának, hogy csak jóval később papírozták le a kölcsönügyletet. P. Mária ráadásul azt állítja, hogy

a Kiskun tenderes papírt úgy írtam alá, hogy engem megkért rá Kósa Lajos, és azt mondta, hogy nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle. Kakulya Zoltán eljött hozzám a lakásomra, hogy a könyveléshez kell nekik ez, írjam alá.

Majd így folytatta P. Mária: „A Kiskun Tenderrel kapcsolatban utólag írtam alá szerződést, ez igaz, miután elküldték a pénzt a bankszámlára. Egy év – másfél év után lett aláírva. Ha én el akarom csalni a pénzt, akkor aláírom a szerződést utólag?”

A Kiskun Tenderről Kósa Lajos is beszélt vallomásában:

Mária azt akarta, hogy találkozzak a Kiskun Tender Kft. tulajdonosával vagy igazgatójával, Kakulya Zoltánnal, hogy segítsek neki valamilyen munkaügyben. Erre nem voltam hajlandó. Később ellenőriztem, mint polgármester, hogy Debrecen városának sem bármelyik intézményének, sem bármelyik vállalatának soha semmilyen szerződéses kapcsolata nem volt a Kiskun Tender Kft.-vel, amíg én polgármester voltam.

A hvg.hu cikkében meglepőnek nevezi, hogy a csalás miatt ellene indult büntetőperben az ügyészség kifejezetten kérte a bíróságot, hogy ne tegyen eleget a védelem kérésének: ne idézze be tanúként Kósa Lajost, sem a zürichi bankárokat. Az ügyész az előkészítő ülésen azzal érvelt, hogy Kósa nem sértettje az ügynek, és a Svájcban történtek „nem kapcsolódnak szorosan a cselekményhez”.