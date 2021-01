Újbuda polgármesterét is soron kívül oltották be

A gyöngyösi polgármester után az újbudai polgármesterről is kiderült, hogy soron kívül kapta meg az oltást. Az Index megkeresésére a DK-s László Imre sajtósa elismerte, hogy a polgármester megkapta a védőoltásokat, de nem érzi magát felelősnek, hogy mindez soron kívül történt. Ezt azzal magyarázta, hogy:

az elején egyáltalán nem voltak tiszták a szabályozások a vakcina beadásának ügyében, így a polgármester is jelentkezett, ahogy sokan mások is. Meg is kapta az év elején, de ha tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja, hiszen most nem praktizál orvosként.