Laposa Bence: Bízunk benne, hogy minden bajba jutott vállalkozás méltó támogatásban részesülhet

Ahogy azt szerdán megírtuk, Laposa Bence, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tanácsadójának érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást az ügynökség egyedi döntésekre alapozott balatoni pénzosztásán. Forrásaink szerint a Balatoni Kör nevű érdekvédelmi szervezetet vezető badacsonyi borász-vállalkozó egy listát adott le az MTÜ-nek, amelyen főként az egyesülethez tartozó, támogatandó vállalkozások neve szerepelt. A kör tagjai csaknem egymilliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatáshoz jutottak, a legtöbb pénzt, összesen 143 millió forintot Laposa két vállalkozása kapta.

Az eljárás a Balatoni Körön belül akkora feszültséget keltett, hogy Laposa és az elnökség is felajánlotta a lemondását. Cikkünk is nagy hullámokat vert, a budapesti Jedermann kávézó például azt közölte, a továbbiakban nem kínálja Laposa pincészetének borait.

Laposa Bencét írásunk megjelenése előtt az alábbi kérdésekkel kerestük meg:

Laposa a kérdéseinkre érdemben nem válaszolt, csupán egy közleményt küldött el, ebben arról írt, hogy „a dinamikus fejlődése miatt válaszúthoz érkezett a Balatoni Kör, és a továbblépésnek elengedhetetlen feltétele egy szervezeti átalakulás, ezért az egyesület elnöke és teljes elnöksége felajánlotta lemondását.”

Az, hogy Laposa az MTÜ szakmai tanácsadó testületének a tagja, a borász Facebook-oldalán is szerepel. Arra viszont a turisztikai ügynökség nem válaszolt, hogy ezért kap-e díjazást, és milyen tanácsokat ad a szervezetnek. Azt ugyanakkor elismerte az MTÜ, hogy Guller Zoltán tavaly augusztusban találkozott a Balatoni Kör kiválasztott tagjaival, és azt mondta nekik, hogy bár a vendéglátóhelyeket célzó pályázat nem várható, egyedi támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. Információnk szerint ezután további segítséget is kaptak a pénz megszerzéséhez, például egy MTÜ-s kapcsolattartót.

Cikkünk megjelenését követően Laposa Bence csütörtökön egy nyilatkozatot adott ki, ebben arról ír, hogy sem a támogatások odaítélésében, sem a „pályázat” folyamatában nem vett részt, nincs és nem is volt ilyen jellegű megbízása. Ahogy említettük: nyilvános pályázatról nincs szó, a Balatoni Kör és a Stílusos Vidéki Éttermiség nevű szervezet tagjai az MTÜ egyedi döntésének köszönhetően jutottak összesen 1,4 milliárd forint támogatáshoz. Laposa bejegyzésében arra sem tért ki, hogy családi vállalkozásai úgy kapták meg a legnagyobb összegű állami támogatást az MTÜ-től, hogy ő közben a turisztikai ügynökség tanácsadójaként dolgozik, és nem tesz említést a balatonfüredi találkozóról sem, amelyről a Balatoni Kör nem minden tagja tudott.

Ehelyett arról ír, hogy a régió egyik meghatározó turisztikai cégcsoportjaként felelősségük van abban, hogy Badacsony idegenforgalmi és gasztronómiai szolgáltatásainak színvonalát folyamatosan fejlesszék, és örömmel élnek minden olyan lehetőséggel, amely lehetővé teszi ennek a célnak az elérését;

ahogyan a mostani támogatás is régóta halogatott fejlesztések megvalósításában segít. Büszkék vagyunk rá, hogy mindig, minden helyzetben az utolsó forintot is (legyen az támogatás, nyereség, családi örökség stb.) a vállalkozásunk fejlesztésére fordítottuk és fordítunk a jövőben is.