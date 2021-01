Egy huszonéves férfi akarta megerőszakolni a 47 éves nőt a gödöllői HÉV-en

Hajtóvadászatot indított a rendőrség azzal a szexuális erőszak kísérletével, kifosztással és testi sértéssel gyanúsított ismeretlen férfival szemben, aki meg akart erőszakolni egy munkába igyekvő nőt kedd reggel a gödöllői HÉV-en. Tízfős nyomozócsoport alakult, de a támadó beazonosításához szükség van most az emberek segítségére is.

Mint arról korábban beszámoltunk a 47 éves nő a szerelvény harmadik kocsijában ült, amikor a vele szemben lévő ismeretlen férfi minden előzmény nélkül felszólította, hogy tolja le a nadrágját, különben előveszi a kését és megöli.

A nő megtagadta a követelés teljesítését, erre az idegen a telefonját és a pénztárcáját akarta, s azt meg is kapta. A férfi azonban nem érte be ennyivel. Többször is megrúgta a nőt, miközben azt hajtogatta, „told le a nadrágod, különben megöllek!”. Az áldozat próbált védekezni, és segítségért kiabált, de rajtuk kívül senki nem volt a kocsiban.

A Gödöllő, Erzsébet park megállóhoz közeledve a nő azt mondta, a férje ott várja, a támadó erre hátrált, majd a leálló szerelvényből kiugorva elmenekült. Az asszony a támadás következtében súlyos orrcsonttörést szenvedett.

A támadóról annyit lehet tudni, hogy 20-25 körüli, 160 centiméter magas, vékony testalkatú férfi. Az elkövetéskor orrot, szájat eltakaró maszkot, fekete kötött sapkát, valamint tejeskávé színű szövetdzsekit, terepmintás tréningnadrágot és fekete cipőt viselt.

A nyomozócsoport tagjai folyamatosan gyűjtik az adatokat és az információkat. Nehezíti a felderítést, hogy az áldozaton és a szerelvény vezetőjén kívül egyelőre egyetlen szemtanút sem sikerült felkutatni. Több tucat embert már kikérdeztek, és végigjárták a lehetséges menekülési útvonalakat is, ám egyelőre fordulópont nem következett be. Az eltelt idő alatt a kapott személyleírás alapján két férfit előállítottak, ám elszámoltatásukat követően kiderült, hogy nincs közük a támadáshoz. Az intenzív felderítő munka eredményességéhez ezért az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség.

A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a támadóval vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó szám valamelyikén.