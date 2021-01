„Told le a nadrágod, különben megöllek!” – mondta a HÉV-en erőszakoskodó férfi, a nő frappáns válasza után elmenekült

Tízfős nyomozócsoport alakult azért, hogy elfogják azt a férfit, aki megpróbált megerőszakolni kedd reggel egy munkába siető nőt a gödöllői HÉV Szilasliget és Gödöllő, Erzsébet park közötti szakaszán.

A 47 éves nő a szerelvény harmadik kocsijában ült, amikor a vele szemben lévő ismeretlen férfi minden előzmény nélkül felszólította, hogy tolja le a nadrágját, különben előveszi a kését és megöli.

A nő megtagadta a követelés teljesítését, erre az idegen a telefonját és a pénztárcáját akarta, s azt meg is kapta. A férfi azonban nem érte be ennyivel. Többször is megrúgta a nőt, miközben azt hajtogatta, „told le a nadrágod, különben megöllek!”. Az áldozat próbált védekezni, és segítségért kiabált, de rajtuk kívül senki nem volt a kocsiban.

A Gödöllő, Erzsébet park megállóhoz közeledve a nő azt mondta, a férje ott várja, a támadó erre hátrált, majd a leálló szerelvényből kiugorva elmenekült. Az asszony támadás következtében súlyos orrcsonttörést szenvedett.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozócsoport tagjai folyamatosan gyűjtik az adatokat, és információkat. Eddig már több tucat ember embert kikérdeztek, és lejárták a lehetséges menekülési útvonalakat is. A Gödöllői Rendőrkapitányság szexuális erőszak kísérlete, testi sértés, valamint kifosztás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben.