Szijjártó a kínai vakcináról: Ha egy vakcinát lehet használni, akkor azt kötelességünk beszerezni

A beszerzésnek van egy világos menetrendje. Arról, hogy Magyarországon milyen vakcinát lehet használni nem a politikusok döntenek. Vannak szakemberek, akiknek ez a dolguk

– erről beszélt Szijjártó Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban. A külügyminiszter a kínai vakcinával kapcsolatban elmondta, ha egy vakcinát lehet használni, akkor azt kötelességünk beszerezni. Szijjártó azt látja, hogy az uniós központi beszerzéséből lassan történnek a beszállítások, „tízezresével csöpögtetik a vakcinákat”.

Arra a felvetésre, hogy Kínában a 18-59 éves korosztálynak adták be eddig a vakcinát Szijjártó úgy reagált, hogy ez egy stratégia kérdés és Kínában úgy döntöttek, hogy a vírus terjesztésében nagyobb szerepet játszó fiatalok között kezdik az oltást és nem a veszélyeztetettebb korosztálynál. A külügyminiszter megjegyezte, hogy ettől még Kínában engedélyezték a 60 év felettiekre is a Sinopharm oltóanyagával történő oltást.

De Szijjártó szerint mindezek elméleti kérdések addig, amíg nincs engedély az Országos Gyógyszerészeti Intézettől. Ha ez megvan, akkor tudjuk véglegesíteni az oroszokkal és a kínaiakkal is a szerződéseket – mondta Szijjártó, aki azt is megemlítette, hogy „amikor kiderült, hogy a magyar kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat a kínaiakkal, akkor jó néhány másik uniós ország nagykövete is bejelentkezett a kínaiaknál egyeztetésre”.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádiónak adott interjújában nyilatkozta azt , hogy a kínai vakcinával jóval a nyár előtt is visszakaphatnánk az életünket.