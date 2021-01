Orbán Viktor: A kínai vakcinával jóval a nyár előtt is visszakaphatjuk az életünket

Hamarosan új fázisba lép az oltási program, a 60 évnél idősebb krónikus betegek 1 millió 756 ezren vannak. A miniszterelnök szerint egy hétvége alatt be tudnák őket oltani, ha lenne elég vakcina, de nincs. Orbán bejelentette: 2022-től a fiatalok jövedelemadómentességet kapnak 25 éves korukig.

Az operatív törzsről estem be ide, friss számot tudok önnek mondani: 105 728 embert oltottunk be. Az oltókapacitásunk jóval nagyobb, mint amennyi vakcinánk van, nem azért nem haladunk gyorsabban, mert ne tudnánk, hanem mert nincs elég vakcinánk

– kezdte pénteki interjúját a Kossuth Rádióban Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a számok alapján jól látható, Nagy-Britannia már a lakossága 4 százalékát oltatta be, az Európa Unió 1 százalék alatt van. Ez nem azért van, mert a mi orvosaink rosszabbak lennének, mint a britek, hanem mert nincs elé vakcina, ismételte.

Fel kell tenni a kérdést: jó döntést hoztunk-e, a 26 miniszterelnök közösen? Aki nem vesz részt és a saját útját járja, azok előrébb vannak, mint mi. Baj idején, amikor válság van, akkor a felelősség kérdését későbbre kell halasztani, ahelyett, hogy elkezdenénk mutogatni Brüsszelre, és a frusztrációnkat a brüsszeli bürokratákra fordítanánk, próbáljunk alkotó energiát létrehozni, szerezzünk vakcinát

– közölte.

Az operatív törzs reggeli ülésén kérdés volt, hogy az orosz és a kínai vakcinával mi a helyzet. Orbán közölte, kínai vakcina van, tömegesen is tudnak szerezni, ezek a csatornák meg vannak nyitva, ehhez az kell, hogy az egészségügyi hatóságok elfogadják.

Nincs olyan kockázat, hogy esetleg nagyobb kárt csinálunk egy ilyen vakcinával, mint a betegség maga, amit el akartunk kerülni. Tízmillió számra oltják a saját népüket az oroszok és a kínaik is. A hatóságokat arra kértem, körültekintően, a lehető leggyorsabban járjanak el

– magyarázta.

A napi statisztikákat is közölte: csütörtökön 111 magyar hunyt el, 1513-an fertőződtek meg, viszont több mint kétszer annyian gyógyultak meg, mint amennyien elkapták. Hozzátette, kifele megyünk ebből, a második hullámot sikerült megfékezni, de a legtöbb helyen a harmadik hullám rárúgta az ajtót az ott élőkre.

Az oltási tervről szólva közölte, hamarosan végeznek az egészségügyi dolgozók és a szociális intézmények lakóinak oltásával.

A harmadik kategória a 60 év feletti krónikus betegségben szenvedők csoportja, őket három nagy betegség alapján határoztuk meg, 1 millió 756 ezren vannak. Ennyi kínai vakcinánk lenne is

– fogalmazott.

Kapcsolódó A kormány megállapodott egy kínai vakcina szállításáról Gulyás Gergely szerint Magyarországon a járvány visszaszorulóban van, de lazítani még nem lehet. A miniszter odaszúrt az EU-nak a szerinte lassú oltóanyag-szállítás miatt.

Kifejtette, ha az emberek jelentkeznek, és megjelennek az oltáson aránylag fegyelmezetten, nem napos késésekkel, akkor ez egy közepes tempóban, egy nap alatt 500 ezer embert garantáltan be tudnak oltani. Ez a nyugodt tempó, másfél millió ember egy hétvége alatt.

Akik idáig jelentkeztek, azokat egy hétvége alatt be tudjuk oltani

– magyarázta.

A kormány oltáspárti, és meglátása szerint Magyarországon nő az oltás iránti bizalom.

Arra a felvetésre, hogy az Európai Bizottság kérte a tagállamokat, ne tárgyaljanak külső országokkal vakcinabeszerzésről, Orbán azt felelte:

meghal minden nap 100 fölötti magyar ember, nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy mit csináljak. Máshol is vannak miniszterelnökök, akik hazafinak tartják magukat és fontosabb a saját népük egészsége mint a bürokraták véleménye

– magyarázta.

A helyzetet nehezen bírja Orbán Viktor is. Mint mondta: mindannyian szabadulnánk ettől a nyomorúságtól.

Ha a brüsszeli beszerzések ütemében haladunk, akkor nyár vége, ősz, mire a megszorításokat feladhatjuk. Ha az egészségügyi hatóság elvégzi a munkáját és a kínai vakcinát is választhatják az emberek, és még nem tudjuk pontosan mennyi orosz vakcinát is, akkor talán jóval a nyár előtt is visszakaphatjuk az életünket

– mondta.

Orbán Viktor közölte, adókedvezmény jön a fiataloknak is: legkésőbb 2022. január elsejétől azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, jövedelemadómentességet kapnak. Így elmondása szerint könnyebb lesz számukra az élet kezdete, hiszen ott van még mellette a CSOK, a babaváró is.