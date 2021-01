Blikk: Pártot alapítottak a vírustagadó Gődénynek

Így akár meg is mérethetné magát a 2022-es választásokon.

A Blikk derítette ki, hogy megalakult egy új párt, amely több szálon kötődik a járványveszélyt tagadó gyógyszerészhez. A bíróság a júniusban alapított Normális Élet Pártját november elején jegyezte be. A lap emlékeztet rá, Normális Élet néven fut Gődény György számtalan közösségi oldalt és csoportot felölelő virtuális hálózata, de a pártot is egy olyan nyíregyházi címre jegyezték be, ahol két ingatlan található. Az egyik – a lap által kikért tulajdoni lap szerint – a járványszkeptikus gyógyszerész édesanyjáé, ez a Gődény vezette Magyarországi Zsidó Örökségvédelmi Egyesület székhelye, Gődény György címe a cégadatbázis szerint egy házzal odébb található.

A Normális Élet Pártját ezúttal is Harkai Bulcsú Bánk alapította és vezeti: ahogy korábban a Közös Nevező 2018 nevű formációt is, amelynek később lett listavezetője és ügyvezetője a testépítő gyógyszerész. Harkai a 23. helyet kapta meg.

Mikola Bálint, a Transparency International munkatársa arra emlékeztetett, a Közös Nevező sem fizette vissza a korábbi állami támogatást, az új szabályok szerint a Normális Élet sem kapna kampánytámogatást, ha Gődény alapította volna meg. A lap kereste Gődény Györgyöt, hogy megtudja, vannak-e politikai ambíciói, indulna-e 2022-ben, de lapzártáig nem válaszolt.

Ceglédi Zoltán politikai elemző szerint egy jó kampánnyal akár egy parlamenti erő is összehozható lenne, mert a lezáráskritika felül tudja írni a pártpreferenciákat. Ezzel főleg az ellenzéki szavazókat lehet megszólítani, de a szakértő azt sem tartja kizártnak, hogy a Fidesz hagyományos bázisaiból is tudna „lopkodni” egy vírusszkeptikus párt.

Azt korábban a HVG írta meg, hogy mivel a Fidesz szoros 2022-es választásokra számít, jól jönnek neki a fantompártok, Gődény György pedig már oltásellenes népszavazási kezdeményezésével is készülhetett a politikai szerepre, az ott elkért adatok megkönnyíthetik a 2022-es aláírásgyűjtést.