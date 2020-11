Ónos esőt hoz a jövő hét Magyarországra

Felhős időre kell számítani éjszak és hétfőn is – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az éjszaka második felétől gyenge csapadékzóna is érkezik, az északi tájakon pedig nem csak eső, hanem ónos esőre is lehet számítani.

Hétfőn napközben is marad még az eső, de délutánra fokozatosan gyengül, és meg is szűnik. Több helyen párára is ködre kell számítani, a szél pedig hétfő estére fog nagyjából megszűnni.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 1 fok közötti lesz, ugyanez nappal 2 és 9 fok közt alakul.