4400 felett az új fertőzöttek száma, 96 beteg hunyt el

Koronavírus 65 év felett: csak részben a Ratkó-korszak miatt halnak meg most egyre többen

Cikkünket frissítjük.

Kivételesen nem a kormányzati koronavírus honlapon jelentették be a járvány hivatalos adatait: először Kósa Lajos szivárogtatta ki véletlenül a legfrissebb számokat az operatív törzs üléséről, majd Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli rádióinterjújában is ismertette azokat. Később pedig ugyanezek az adatok a hivatalos oldalon is megjelentek.

Eszerint az elmúlt 24 órában 4440 új fertőzöttet regisztráltak, 96-an haltak meg, 1723-an gyógyultak meg. Az elhunytak száma 3568 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 124 259 fő.

7512 beteget kezelnek kórházban, 20-szal kevesebbet, mint egy nappal korábban.

Az Operatív Törzs jelenleg 404 óvodában és 78 általános iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 487 általános iskolai osztályban és 38 általános iskolában digitális tanrendet.

Kiemelt kép Csóti Rebeka/24.hu