Elmaradó szalagavatók: sok ruhakölcsönző megkárosítja a középiskolásokat

Egyes szalonok 40-50 százalékos foglalót kértek a diákoktól, amit nem akarnak visszaadni, pedig a járvány miatti helyzetben a törvény szerint kötelező lenne.

A koronavírus-járvány terjedése miatt bevezetett intézkedések értelmében el kell halasztani a szalagavató bálokat – közölte még kedden Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

Azóta kiderült, hogy több olyan középiskola is van, ahol nem elhalasztják a rendezvényeket, hanem meg sem tartják azokat. A bál nagy esemény az érettségi előtt álló diákok életében, így már hónapokkal korábban elkezdenek készülni rá, és előre ruhát kölcsönöznek a szalagavatóra.

A szalonok többsége foglaló fejében biztosít ruhát, budapesti kölcsönzők a díj 40-50 százalékát is elkérik előre. Ezt az összeget azonban a több esetben nem adják vissza a diákoknak akkor sem, ha elmarad a szalagavató bál. Pedig a járvány miatti intézkedésekről egyik fél sem tehet.

Lapunkat az egyik budai gimnázium diákjának szülei értesítették arról, hogy noha elmarad gyerekük iskolájában a bál, a kölcsönzőben nem akarták visszaadni az 50 százalékos foglalót, összesen 27500 forintot.

Az V. kerületi ruhakölcsönzőben a szülők elmondása szerint azt közölték, benne volt a pakliban, hogy elmarad a rendezvény, a kölcsönzőnél mindenkit felvilágosítottak arról, 90 százalék, hogy nem lesznek szalagavatók, és ezt rá is írták a foglalói szerződésre. Ez azonban ez nem igaz, a szerződésen biztosan nem szerepel, de lányuk szerint el sem hangzott ilyesmi. Ugyanez történt a lány egyik barátnőjével is, aki egy váci ruhaszalonban tett le foglalót egy ruháért, vele is azt közölték, nem kapja vissza a pénzét.

Mindezek ismeretében több budapesti ruhakölcsönzőt is felhívtunk. A beszélgetésekből az derült ki, hogy az öt ruhakölcsönzőből egyik sem adja vissza a befizetett foglalót, történjék bármi. Az egyik VI. kerületi szalonban azt mondták, átlagosan 40 százalék a foglaló összege, ami nem jár vissza.

Pénzt nem tudunk visszaadni, de ha a kislány 5-6 év múlva férjhez megy, beszámítjuk az összeget az esküvői ruhába

– közölték.

Egy XIII. kerületi és egy VII. kerületi ruhaszalon szintén nem adja vissza a foglalót. Utóbbiban a bérleti díj felét kell előre kifizetni, ami aztán 18 hónapig használható fel.

A lapunkhoz forduló szülők elmondták, végül ők maguk mentek be az említett belvárosi ruhaszalonba. Amikor felolvasták a kölcsönző tulajdonosának a foglalóra vonatkozó törvényt, elsőre azt a választ kapták, hogy „nem kéne jogászkodni”, de végül nagy nehezen visszakapták a pénzüket.

A Polgári Törvénykönyv egyébként a foglalóval kapcsolatban úgy fogalmaz:

Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

Kozma Péter kártérítési ügyekre szakosodott ügyvéd szerint egyértelmű, hogy a szóban forgó esetekben a foglaló összegét vissza kell adni. Azt ugyanis előre egyik fél sem tudhatta nyáron, amikor a ruhát lefoglalták, hogy a vírus miatt intézkedések miatt milyen korlátozások lesznek, és ha lesznek, akkor mikortól. Magyarán egyik fél sem tehet az előállt helyzetről.

A jogász hozzátette, azt is aggályosnak találja, hogy 40-50 százalékos foglalót írnak elő a ruhakölcsönzők. Az a törvényben is szerepel, hogy ezt a bíróság mérsékelheti. Általános bírói gyakorlat – mondta –, hogy a foglaló mértéke nem haladja meg a 10 százalékot. Ez némileg rugalmas, kisebb eltérés lehet, ám a 40-50 százalékos foglalót feltehetően egyik bíróság sem fogadná el jogi vita esetén, és csökkentené az összeget.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI