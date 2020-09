Pozitív lett a koronavírus-tesztje, mégse helyezték karanténba

Annak ellenére, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje, nem helyezték hatósági házi karanténba, és nem is kereste senki a Járványügyi Hatóságtól azt a nézőt, aki az RTL Klub Híradójának számolt be az esetéről. A neve elhallgatását kérő néző azt is hozzátette, hogy hiába gyűjtötte össze a kontaktjait és adta át azt a rendőrségnek, őket sem kereste senki az elmúlt hétben. A néző önkéntesen vonult karanténba.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton délelőtt arról beszélt egy, a Facebookra feltöltött videóban, hogy ellátatlanul senki nem marad, ha elkapja a vírust. Az RTL-nek a kormány azt írta, hogy mindenkivel foglalkoznak a hatóságok, akinek pozitív tesztje van és a kontaktkutatás is folyamatos.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János