Egyetlen képviselő nem szavazta meg a 13. havi nyugdíjat

A mai napon 199 országgyűlési képviselő közül egyedüliként szavaztam a 13. havi nyugdíj ellen. Azért tettem így, mert ez meggyőződésem szerint ellentétes a magyar ember érdekével, így a nyugdíjasokéval is

– írta Bencsik János független képviselő pénteken Facebook-oldalán.

Bencsik az alábbiakkal indokolta döntését:

Tudom, hogy sok idősebb honfitársunk úgy véli: miután egy egész életet végig dolgozott, jár neki a nyugodt, önfeledt nyugdíjas évek. Az én szüleim és nagyszüleim (akik még élnek) szintén így gondolják. Igazuk is van. De a 13. havi nyugdíj ezt nem fogja elhozni, vagy ha igen, annak óriási ára lesz, mert a végén összességében mindannyian rosszabbul járunk vele. Fiatalok is, idősek is