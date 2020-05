Kocsis Máté elmagyarázta, hogyan vettek el 1,1 milliárd forintot úgy Józsefvárostól, hogy nem is vették el

„Elkótyavetyélte” Józsefváros támogatását Pikó András, a kerület „álcivil” polgármestere – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, a VIII. kerület országgyűlési képviselője szerdán az MTI-hez is eljuttatott videonyilatkozatában. Ugyanezt a Hír TV-ben és az ATV-ben is elmondta a Fidesz frakcióvezetője, tehát rögzíthetjük, hogy fontos kérdésről van szó a korábbi VIII. kerületi polgármester szerint.

A kormány 1 milliárd 125 millió forint fejlesztési támogatást csoportosít át a budapesti VIII. kerülettől a járvány elleni védekezésre hivatkozva.

Az elvont támogatás a következő fejlesztéseket érinti:

200 millió forint értékben bölcsőde- és óvodafejlesztés,

150 millió forint értékben a Horváth Mihály tér fejlesztése,

60 millió forint értékben a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztése,

95 millió forint értékben közbiztonsági fejlesztések,

620 millió forint értékben önkormányzati bérlakásfejlesztések.

Pikó András úgy véli, hogy a kormány politikai leszámolásra használja a veszélyhelyzet időszakát, de a józsefvárosi önkormányzat továbbra is meg fog tenni mindent az önkormányzat működésének biztosítása és a kerületi lakosok védelme érdekében. Kocsis Máté szerint viszont Pikó András csúsztat, hergeli az embereket, tényeket hallgat el a VIII. kerület egymilliárd forintos kormányzati támogatásával kapcsolatban.

A frakcióvezető azzal indokolta az átcsoportosítást, hogy a kormány a koronavírus magyarországi megjelenése után létrehozta a járvány elleni védekezési alapot és a gazdasági alapot, a közös teherviselésben pedig a multiknak, a pénzügyi szektornak, a pártoknak és az önkormányzatoknak is részt kellett venniük: a kiadások 95 százalékát a kormány a saját költségvetéséből fedezi, a maradék 5 százalékot a többiek. Hangsúlyozta, hogy a kabinet a fel nem használt önkormányzati támogatásokat csoportosította át a járvány elleni védekezési alapba.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a VIII. kerület sem hívta le a támogatásokat sem februárban, sem márciusban. Azaz azzal indokolta az elvonást, hogy a fejlesztéseknek nem fogtak neki az év első három hónapjában.

A fideszes politikus azt is kifejtette, hogy ez az elvonás, nem is elvonás, mert a pénz sosem volt a kerületnék. Ezzel párhuzamosan azt is hangsúlyozta, hogy „a szóban forgó pénzt még ő lobbizta ki tavaly Sára Botond – korábbi fideszes polgármester – programjaira”. Kocsis szerint Pikó „a megválasztása után egy lépést sem tett, hogy előkészítse a szükséges döntéseket, a kerület idei költségvetésébe bele sem írta a támogatást”. Azt a támogatást, ami Kocsis Máté szerint „sosem volt a kerületnél”, mert mint kifejtette:

Józsefvárosnak nem kell semmilyen egymilliárdot befizetnie, ugyanis ez a pénz sosem volt a kerületnél

– összegezte az ügy általa levont tanulságát Kocsis Máté.

