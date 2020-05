Házhoz viszi az ebédet a Mákvirág EbédExpressz! (x)

Április 27-től a Mákvirág Étterem is csatlakozott azon éttermek sorába, akik házhoz szállítják Budapesten az ebédet. A Mákvirág 2012 óra működik a TV2 székházában, napi 600-800 helyi és környékbeli dolgozó ebédjéről gondoskodik. A tapasztalat tehát megvolt, ezért is döntöttek úgy a tulajdonosok, hogy mostantól nemcsak az étterem vendégeinek készítenek ebédet, hanem az otthonokba is kiszállítják a finomságokat.



Gondolva az otthon „dolgozó és tanuló” családokra, a webétteremben felnőtt és gyermek adag választható, minden nap 12 féle menüt készítenek. A menüajánlatok mellé pedig naponta 2 féle desszert is választható. A menük árai 1790 Ft – 2090 Ft között mozognak, ennyiért egy levest és egy főétel érkezik a futárral. Az étterem heti 7 napon szállít házhoz, így a hétvégi főzést is megúszhatják a háziasszonyok. A házhoz szállítás egész Budapesten ingyenes, így rejtett költségekkel sem kell számolnunk. Az ételek igazodnak a 21. század elvárásaihoz, naponta választható hússal és hús nélkül készült leves, frissen sült, pörkölt vagy rántott fogások főételként, készítenek gluténmentes és laktózmentes menüt. Gondolnak az ínyencekre, így naponta kétféle „világ” menü van az étlapon, valamint a vegetáriánus és fitness életmód követői is megtalálják kedvenceinket. Jelmondatuk garantálja a finom ízeket és a maximális odafigyelést: Mert tudjuk, hogy hiányzik a mama főztje!