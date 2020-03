Virológus: ha vége is lesz a koronavírus-járványnak, később ciklikusan visszatérhet

Interjút adott dr. Jakab Ferenc virológus, a kormány által életre hívott koronavírus-kutatócsoport vezetője a pécsi egyetemi tévének, amit a szabadpecs.hu szemlézett.

Ebben a professzor azt mondja, hogy

Úgy tűnik jelenleg ugyanis, hogy rövid távon, 1-3 évig minimum védettséget szerez az, aki átesik a vírusfertőzésen. Ugyanakkor az sem kizárható, hogy ez a vírus, ha vége is lesz a járványnak, később vissza fog térni ciklikusan.

Azt is mondta, hogy vannak biztató eredmények a már meglévő gyógyszerek tesztelését illetően, és ők is próbálkoznak meglévő szerek és alapanyagok tesztelésével is. Ám ezek még a laboratóriumi tesztelés időszakában vannak.

Úgy tűnik, a járványgörbét ellaposítottuk, ami ami egy nagyon jó hír, mert a járvány lassítása és az esetszámok alacsonyan tartása megakadályozza az egészségügyi ellátórendszer túlterhelését

– közölte a járványügyi kutatási akciócsoport

Jakab Ferenc vezette koronavírus-kutatócsoport a gyógyszer- és vakcinafejlesztésért is felel.

Az akciócsoportoknak 48 óránként kell jelenteni Orbánnak Tíz akciócsoport állt fel a koronavírus elleni védekezés keretében.

