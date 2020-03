Kedden is beült a Parlamentbe B. Nagy László

Nemcsak hétfőn, kedden is bement az Országgyűlés ülésére B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, aki március 15. előtt együtt koszorúzott Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem rektorával. Rovó, aki dél-tiroli síeléséről tért haza a napokban, koronavírussal fertőződött meg.

A hvg.hu vette észre, hogy az országgyűlési képviselő a parlament keddi ülésén is részt vett, a napirend szerint több szavazás is volt. Az információs rendszer szerint pedig B. Nagy mindegyiken ott volt és voksolt is.

A fideszes országgyűlési képviselő hétfőn azt mondta, a parlamentben kötelező megjelenni, nem teheti meg, hogy ezekben az időkben kivonja magát a korlátozott parlamenti működésből. Szabó Tímea párbeszédes képviselő egyébként feljelentette B. Nagy Lászlót járványügyi szabályszegés miatt.