Városliget: 1 milliárdért játékok, földhányások, por, félbehagyott építkezés

A Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt. nagy hajrával, az év utolsó enyhe hétvégéjén, szombaton megnyitotta a Városliget új, 13 ezer négyzetméteres szabadtéri óriásjátszóterét.

A Múzeum-negyed menedzselésére létrehozott társaság számára éppen jól jött az átadóünnepség: a Magyarország legkomplexebb és legkorszerűbb játszótereként bejelentett beruházással letettek végre valamit az asztalra, ami javíthatja a folyton zöldterületek beépítésével vádolt cég imidzsét. Ráadásul pont akkor, amikor a főpolgármester-váltás miatt a projekt körül is megsokasodtak a kérdőjelek.

A Baán László vezette cég nagyon hajtott, hogy tartani tudja a nyitás kitűzött dátumát. A beruházó az utóbbi hónapokban a hétvégeken is dolgozott, hogy az őszi szünetre elkészüljön az építkezés.

A győzelmi hangvételű sajtónyilatkozatból azonban kimaradt, hogy a Zrt. mennyi pénzt költött arra, hogy egy korábbi, viszonylag színvonalas játszótér, egy füves játszóterület, valamint több aszfaltos kosár-, illetve focipálya bezárása után megcsináltassa az új játszóteret és környezetét, illetve a hozzátartozó létesítményeket:

a szerződések szerint összesen nagyjából 3 milliárd forintot. A játszótér 13 ezer négyzetméter, ami azt jelenti, hogy minden négyzetméterének a kiépítése és felszerelése nagyjából 187 500 forintba került.

A Városliget Zrt. a nagy játszótér, sportpályák, kis botanikus kert és kutyafuttató kivitelezéséhez keresett építőcéget. Ezen a pályázaton az Ár-La Magyarország Kft. lett a nyertes 1,9 milliárd forintos ajánlattal. A szerződést február elején kötötték meg. Az eredményhirdetés szerint csupán ketten tettek ajánlatot, az Ár-La Kft.-n kívül a tápiószecsői székhelyű Tápiómenti Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. próbálkozott. A győztes Ár-Láról annyi derül ki a cégadatbázisból, hogy az előző években 1 milliárd és 6 milliárd között alakult az árbevétele, utóbbi 2016-ban esett meg, amikor több mint 700 millió forint nyereséget is termelt. A cég Hadar Árpád és a svájci lakcímmel bejegyzett Hadar Lajos 50-50 százalékos tulajdonában áll, fő tevékenysége az út- és autópálya-építés, komoly létszámú csapatot foglalkoztatnak, a mérlegükben 90 főt tüntettek fel átlagos állományi létszámként.

Ezzel azonban koránt sincs vége a játszótéri kiadásoknak. Gyorsított eljárás keretében választották ki azt, aki a szükséges kültéri egyedi játszóeszközöket beszerzi, beépíti és minősítteti. Nyílt eljárásra már nem volt idő, és az előző körben az eredménytelen is lett, így a játszótér átadása nem történhetett volna meg határidőre az eszközök beépítése nélkül. A feladatra 3 161 326 euróért, azaz további 1 milliárd forintért akadt vállalkozó, mégpedig az S-TÉR Sándor Kertépítészet Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Sándor Tamás és Sándor János cége tavalyi egész éves árbevétele kisebb volt (962 millió forint), mint a mostani városligeti nyeremény.

A beruházást a kerítésen belül egyébként majdnem teljesen sikerült befejezni október 26-ra, a környék rendezésére azonban nem maradt kapacitás.

A Városliget 2019 elején a múzeum-beruházások hivatalos helyszínein kívül is felvonulási területté vált. A park nagy részét kordonokkal zárták el, a látogatók számára csak szűk, poros, kitaposott ösvények maradtak, ha a megmaradt zöldterületeket vagy a szabadtéri vendéglátóhelyeket akarták elérni. A VII. kerületet eleve építési területek zárták el a Dózsa György út mentén a parktól, amelyek aztán összenőttek a játszótér-építéssel, így még óriási kerülőre is kényszerítették az embereket.

A megszüntetett játszótér és a régi aszfaltos pályák helyén a szombati megnyitó után is csatatér maradt. Az Ajtósi-Dürer és Dózsa György út felől érkezőket több méteres földhányások, gödrök fogadják, és megmaradt a hosszú kordonsor is. Nem készültek el a játszótér környékének új útjai sem, és a közvilágítás helyét is csak a földből kivezetett kábelek jelzik.