Már az Auchanban is kaphatók a Nespresso kávégépei (X)

Újabb mérföldkő érkezett el a Nespresso életében: májustól még könnyebben beszerezhetők az egy gombnyomásra különleges kávéélményt biztosító kávégépek. A márka a vásárlók kényelmét szem előtt tartva bővítette együttműködő partnereinek körét, így már az Auchan üzleteiben is várja a Nespresso az érdeklődőket.

Minőség, kényelem és fenntarthatóság – olyan ismérvek, amelyek mellett a Nespresso a kezdetektől fogva elkötelezte magát. A márka kávéismeretét és szakértelmét a kapszulák mellett kávégépeibe is belesűrítette, melyek egyszerű használata, minimalista szépsége és páratlan Nespresso-minősége nap mint nap garantálja a tökéletes kávé élményét. A Nespresso Boutique-jai, webshopja és elektronikai viszonteladó partnerei mellett májustól 11 hazai Auchan áruház kínálatában is megtalálhatóak a kedvezőbb árfekvésű Essenza Mini és Inissia kávégépek, de a tejhabos kávéreceptek kedvelői számára tejhabosítóval ellátott készülékek is elérhetőek lesznek.

A bevezetés idején, illetve az őszi szezonban rendszeres kávékóstolással várják majd a kávérajongókat, így a 28 féle prémium kávé magas minőségéről az érdeklődők személyesen is meggyőződhetnek a Nespresso pultoknál. A bevezetéssel egyidejűleg a kiemelt Auchan üzletekben ingyenes kávékapszula-mintát is kínálnak az érdeklődőknek, így bárki megkóstolhatja a legújabb Nespresso kávékat a BARISTA CREATIONS kávékollekcióból, melyeket kifejezetten a tejjel készülő kávékhoz fejlesztettek ki. Legyen szó akár egy édeskés, krémes cappuccinóról, esetleg egy rövid, intenzív cortadóról, a BARISTA CREATIONS kávékapszulák között mindenki megtalálja a kedvenc tejes receptjével harmonizáló őrleményt*. (*A kávékapszulák tejösszetevőt nem tartalmaznak.)

Kíváncsi rá, hogy melyik Nespresso kávé illene az ízléséhez? Próbálja ki kávéválasztó tesztünket a www.nespresso.com oldalon!

Az év hátralévő részére vonatkozó tervekben többek között az is szerepel, hogy a kezdeti 11 áruház mellett további Auchan üzletekben is elérhetővé tegyék majd a Nespresso kávégépeket.