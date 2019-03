A kormány nem nyugszik bele a strasbourgi bíróság döntésébe, nem engednek az egyentankönyvekből

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését abban az ügyben, amelyben a törvényszék első fokon elmarasztalta Magyarországot a tankönyvpiac állami monopolizálása miatt.

A strasbourgi székhelyű törvényszék októberben első fokon helyt adott a felperesek – a Könyv-Tár Kft., a Suli-Könyv Kft. és a Tankönyv-Ker Bt. – panaszának, akik a magyarországi tankönyvkiadás- és forgalmazás 2011-es, illetve 2012-es centralizálása miatt indítottak eljárást.

Az EJEB akkor kimondta:

a hatóságok megsértették ezen, iskolai tankönyvek forgalmazásával foglalkozó cégek jogait, mivel az átalakítás tisztességtelen terheket rótt rájuk, megfosztva őket korábbi vevőkörüktől, a változtatások pedig gyakorlatilag monopolpiac kialakulásához vezettek az iskolai tankönyvellátásban.

Azt is megállapították, hogy sem a szülőknek, sem a diákoknak nem származott semmiféle valódi hasznuk az új rendszerből. Az elsőfokú ítélet szerint a hatóságok ezzel megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a magántulajdon védelméről szóló cikkét.

A magyar állam fellebbezést nyújtott be a verdikt ellen, ezt azonban kedden elutasította a fellebbviteli fórumként eljáró bírói tanács. Az elmarasztaló ítélet így jogerőre emelkedett, esetleges kártérítésről azonban csak később fognak dönteni.

A magyar kormány azonban nem nyugszik bele a döntésbe. Az Emmi így reagált a döntésre:

Az eljárás eredményétől függetlenül a kormány továbbra is kitart a tankönyvellátás megújult rendszere mellett, hiszen ezáltal a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett. A szolgáltatás ma már nem a profitszerzésről szól. A tankönyvellátás egységesítésével az iskolákban kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történik a tankönyvek kiválasztása és megrendelése és nem a piac nyomására. Fontos hangsúlyozni azt a tényt is, hogy a tankönyvellátás megújult rendszere tette lehetővé a ingyenes tankönyv programot is, amelynek köszönhetően ma az 1-9. évfolyamos diákok ingyen kapják a tankönyvet. A 2020/21- es tanévtől pedig már minden általános és középiskolai évfolyam ingyenesen kapja a tankönyveit.