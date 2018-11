Csak véletlenül vette észre a tanár, hogy csökkent a garantált illetménye

Egy kicsivel többet is kapott egy Budapest környéki iskola tanára, de valamilyen indíttatásból megnézte az idei évre szóló kinevezési papírját, és bosszús lett. Az áll ugyanis benne, hogy a garantált illetménye a tavalyi tanévhez képest havi közel 10 ezer forinttal csökkent (és csak az igazgató döntésétől függő illetményrészt emelkedett bő 10 ezer forinttal, ez tudta ellensúlyozni a garantált rész csökkenését), márpedig, állítja, neki erről nem szóltak, és így ez törvényellenes – írja az Index.

A garantált illetmény ugyanis nem csökkenthető.

Több kollégájának is szólt, ők is megnézték, náluk is ez a helyzet.

A nyugdíjnál a garantált illetményt veszik alapul, vagyis, érvel a tanár, ezért is hátrány éri.

A hiba oka hivatalosan nem ismert (a minisztérium és az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ még nem válaszolt a lapnak, így azt sem tudni, országosan van-e gond vagy csak helyi figyelmetlenségről van szó), de egy lehetséges magyarázat az, hogy az elmúlt években az iskolaigazgatók a garantált illetményt megfejelhették némi kiegészítéssel, elképzelhető, hogy tavaly nem különítették el a kétfajta juttatást, és ezért tűnhet úgy most, hogy az elkülönítés megtörtént, hogy a garantált illetmény tavalyhoz képest csökkent.

A bizonytalanságot a hivatalos tájékoztatás oldhatja csak fel.