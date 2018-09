Újabb fejlemény a soroksári gyilkossággal kapcsolatban

Fordulat várható a soroksári gyilkosság ügyében a Ripost információi szerint. A lap arról ír, hogy néhány órával órával ezelőtt az egyik vidéki kapitányságon jelentkezett egy férfi, hogy köze van Kardosné Gyurik Krisztina meggyilkolásához, és beismerő vallomást akar tenni. A Ripost információi szerint a rendőrség meghallgatja, hogy kiderüljön: van-e alapja annak, amit állít.

Megkerestük az ORFK-t, hogy történt-e az ügyben kihallgatás, és beismerő vallomást tett-e a lap által említett férfi, illetve bővült-e a gyilkossággal gyanúsítottak száma vagy a rendőrség továbbra is R. Szilvesztert gyanúsítja a futónő megölésével, az alábbi választ küldték:

A rendőrség minden egyes – az üggyel összefüggésben megjelenő – lapértesülést nem kíván kommentálni. A nyomozással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elhangzottakat meghaladóan a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

– közölte az ORFK

Mivel a válaszból nem derült ki teljesen egyértelműen, hogy a korábban bejelentett R. Szilveszteren kívül most már másnak is köze lehet-e a futónő megöléséhez, ezért ismét megkerestük az ORFK-t. Ezúttal viszont már csak annyit kérdeztünk, hogy a rendőrség kit illetve kiket gyanúsít a gyilkossággal. Válaszukban figyelmünkbe ajánlották azt a szeptember kilencedikén kiadott közleményüket, amiben Petőfi Attila vezérőrnagy elmondja, hogy R. Szilvesztert gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség továbbra is csak az erzsébeti férfit gyanúsítja a soroksári gyilkosság elkövetésével.

Petőfi Attila, a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője a két héttel ezelőtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a gyilkossággal gyanúsított R. Szilveszter már a gyerekkorát is a helyszín közelében töltötte, asztalosnak tanult, de nem dolgozott a szakmájában, hajléktalan lett és lopásokból tartotta fenn magát.

R. Szilveszter megtagadta a vallomást. A kihallgatása során azzal védekezett, hogy látta, amikor a futónőt egy másik férfi bántalmazza. Azt állította, hogy úgy került a helyszínre a DNS-e, hogy megpróbálta megvédeni a megtámadott nőt, és ő is megsérült. A nyomozók szerint viszont ez a variáció teljesen kizárt.

Megtudtuk, hogy a soroksári futónő meggyilkolásával gyanúsított férfit többször is kihallgatták a rendőrök az elmúlt két hétben. Ám ő egyelőre azt a taktikát választotta, hogy kivár. Azaz néhány kérdésre válaszol a nyomozóknak, ám egyelőre semmi konkrétumot nem mond a gyilkossággal kapcsolatban. Állítólag akkor szeretne vallomást tenni, ha ügyvédjével részletesen áttanulmányozták az ügy iratait.

A gyilkosság 2013. szeptember 25-én történt. Az áldozat egy 36 éves helybeli nő volt, akit kocogás közben támadtak meg. Holttestére másnap hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadója lemeztelenítette, speciális matrózcsomókat használva megkötözte, brutálisan megverte, megbecstelenítette, majd megfojtotta.