Szíven szúrta feleségét egy buszsofőr, fia végzett vele – megszólalt a család

Szörnyű családi tragédia történt a hosszú hétvégén Dágon. Egy családi veszekedés odáig fajult, hogy az apa többször is szívtájékon szúrta a feleségét. Az egyik fia próbálta megfékezni a feldühödött apját, de a rendőrök szerint olyan erősen megszorította, hogy meghalt. Az anyját védő 35 éves férfi sokkot kapott, testvére nyilatkozott a 24.hu-nak.

– mondta lapunknak Dávid, a meghalt férfi nagyobbik fia, aki kérésünkre elmondta, hogy szerinte mi vezetett ehhez a szörnyű családi tragédiához.

– tette hozzá alig hallhatóan. Dávid kérésünkre elmondta, hogy mit mesélt neki öccse a szörnyűségről, és hogy milyen állapotban van az édesanyjuk.

A rendőrségi közlemény szerint a kisebbik fiú olyan erővel fogta le az apját, hogy meghalt. Testvére szerint viszont semmi nem bizonyítja, hogy valóban emiatt halt meg az apjuk.

Öcsém egyelőre próbálja felfogni a történteket, de nem igazán tudja. A történtek után sokkot kapott, és még most is teljesen össze van zavarodva. Saját maga sem tudja még, hogy mi merre, hány méter. Bármennyire is nagy darab férfi, teljesen összeroppant lelkileg. Azt viszont nem értem, hogy sokan úgy állítják be a testvéremet, mintha gyilkos lenne. Még nincs meg a boncolás eredménye, még mi sem tudjuk hogy miben halt meg az édesapánk.