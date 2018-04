Elismerte az NVI, hogy tévedés történt Bogdásán

A nemzetiségi listára voksoló szavazók kaphattak még egy pártlistás lapot is, ez lehetett a bökkenő Baranyában.

A szavazatszámlálók súlyos hibája vezethetett a mindenhonnan ömlő választási csalásos vádakhoz az Index szerint, ami összerakta a forgatókönyvet a bogdásai történtek alapján. Egyéniben 136-an szavaztak, az urnában mégis csak 111 szavazólapot leltek. Érdekes, hogy 161 listás szavazat érkezett, épp 25-tel több, amennyi a különbség az egyéni szavazatoknál volt.

Az Index szerint a szavazatszámlálók 25 szavazónak tévedésből egyéni helyett listás szavazólapot adtak. A hibát lehet, hogy csak a számláláskor vették észre. Ilyenkor a pártlisták szavazataiból le kell vonni az érvénytelen többletet, le is vontak Bogdásán minden pártéból 25-öt. Így mindenki lenullázódott, a Fidesz pedig 68-on végezte.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megerősítette a történetet, mondván a nemzetiségi listás szavazók nem egyéni szavazólapot kaptak mellé, hanem országos listásat.

Ilyen esetet a lap olvasói is jeleztek, előfordult ez Győrben és Pécsen is. Mindenesetre ha sok ilyen eset történik egy körzet több szavazókörében, akkor a jelöltek meg is támadhatják a választás eredményét. Ehhez a bizottságnak úgy kell számolnia, hogy érdemben befolyásolhatták az eredményt a tévedések. Persze ehhez szoros eredmény is kellett.

(Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu)