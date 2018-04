Durva lejáratás az ellenzéki jelölt ellen egy szoros körzetben

Kemény ellenkampány folyik az egyik kiélezett körzetben a legerősebb ellenzéki jelölt ellen, és a fideszes képviselőjelölt javára.

Budapesten a 13. választókerületben (XIV. kerület egy része és a XVI. kerület) az Együtt jelöltjének, Vajda Zoltánnak a plakátjait kosaras kocsikkal szedik le és teszik fel helyette Szatmáry Kristófnak, a fideszes jelöltnek a plakátjait – erről számolt be Vajda. Amit nem szednek le, arra pedig ráragasztják az LMP-s jelölt, Mizsei László, vagy más jelöltek nevét, portréját.

Nagyon szoros a meccs. A taktikaiszavazas.hu oldal szerint alig 3 százalékponttal van lemaradva Vajda a fideszes ellenfele, Szatmáry mögött. Szatmáry 43, Vajda 40 százalékot kapna az oldal becslése szerint, de az LMP állva hagyta jelöltjét, aki igazából a mérleg nyelve lehet, 7,3 százalékos kapna az átszavazások esetén. A Jobbik itt sem (ahogy az országban egyetlen körzetben sem) vonta vissza jelöltjét, bő 9 százalékot kaphat a taktikaiszavazas.hu oldalon látható becslés szerint. Az elmúlt napokban a Momentum és a DK (az MSZP-PM-mel való egyezség miatt a DK állíthatott itt jelöltet) is visszavonta a jelöltjét Vajda javára.

Vajda arról is beszámolt közleményében, hogy automata telefonhívásokban egy magát ellenzékinek mondó női hang arra szólítja fel a lakosokat, hogy ne szavazzanak Vajda Zoltánra választási csalás gyanúja miatt. Az Együtt politikusa Szatmáryékat, illetve a fideszeseket sejti a lejáratókampány mögött. Emlékeztetett arra is, hogy a választási bizottság a napokban a XVI. kerületi önkormányzati lapot 345 ezer forintra büntette, mert az a többi jelölthöz képest jóval nagyobb arányban mutatta be a Fidesz országgyűlési képviselőjét.

Szatmáryhoz az elmúlt hónapokban több botrány is tapadt:

Nyitókép: Budapest, 2016. április 27.

Szatmáry Kristóf fideszes képviselő felszólal az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló általános vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2016. április 27-én.

MTI Fotó: Bruzák Noémi