Ilyet szól Orbán Viktor: „nekünk mindig a szabadság oldalán kell állni”

A fiatalokkal közösen kell megvédenünk Magyarországot. A tét az ő jövőjük // We have to protect Hungary with the young generation. Their future is at stake.

Közzétette: Orbán Viktor – 2018. március 24.