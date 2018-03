Tetűlassú vonatot gyorsítanának petícióval Mátészalkán

Örülnek a lakosok, ha már 50-nel megy a vonat, és nem másfél óra alatt érnek Debrecenbe. A MÁV ímmel-ámmal csinálgatja meg a vonalat.

Mátészalkán is az Elios dolgozott a közvilágításon

Tragikomikusan lassú a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal, amiből már nagyon elegük van az érintett településeken lakóknak az RTL Klub Híradója szerint. Az 1 óra 45 perces (IC-k esetén 93 perces) menetidőt a Mátészalkaleaks fiataljai is megelégelték és aláírásgyűjtésbe fogtak, hogy menjen gyorsabban a vonat. A 24 sebességkorlátozással rendelkező vonalon ugyanis szrintük 20 perccel tovább tart az út, mint 1997-ben. A MÁV állítja, folyamatosan csiszolgatnak a vonalon, cseréltek váltót, sínt és felújítottak útátjárókat is, a következő években pedig két kisebb szakaszt is felújítanak.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/H. Szabó Sándor)