Nincs karácsony a 95 éves Attenborough nélkül

Két filmjét is műsorra tűzte a BBC.

Ünnepi különlegességeket tűz műsorára karácsonykor a BBC, és ebből nem marad ki Sir David Attenborough, írta a Leicester Mercury.

A 95 éves, világhírű angol természettudós két dokumentumfilmmel szerepel a világszínvonalúnak beharangozott ünnepi műsorban.

Attenborough Dinasztiák sorozatának egyik különleges epizódját vetítik először, melyben betekintést enged a nézőknek a makákómajmok életébe a marokkói Atlasz-hegységben.

Az epizód az alfahím Mac-re összpontosít, aki nemrég nyerte el a koronát a családjában, és most meg kell védenie a körülötte lévőket a riválisoktól, de trónját egész évben állandó veszély fenyegeti.

A másik Attenborough film az idén ősszel sugárzott Frozen Planet II sorozat egy része lesz.

A Worlds of Wonder névre keresztelt epizód az Északi-sarkvidéktől az Antarktiszig kalauzolja el a nézőket, és a Földet a legszebb oldaláról mutatja be.

Láthatók leszek a világ legsűrűbb szőrzetű macskái Mongólia magaslati hideg sztyeppéin, a csúcspont azonban két jegesmedve, akik a jégen találkoznak, és élvezik a több órás közös játékot.