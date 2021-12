10 érdekes és hasznos ajándék

Bár az interneten vásárolt, EU-n kívülről érkező árucikkek után idén nyártól már minden esetben áfát kell fizetnünk – lásd a részletekért lentebb az írásunkat –, Kínából még így is megéri rendelni. Különösen most, karácsony környékén igaz ez, hiszen ünnepek előtt az e-kereskedők akár 30-40 százalékos kedvezményeket is adnak egy-egy termékre.

Olyan ajándéknak való cikkeket kerestünk az egyik legnagyobb e-kereskedelmi portálon, amik az ünnepek után nem a sufniban vagy a padláson végzik pályafutásukat, hanem beépülnek a mindennapjainkba – egyszóval praktikusak és hasznosak, és emellett még különlegesek is.

A 15 éve működő Banggood kínálatában ezen belül is azokra az akciós termékekre hajtottunk rá, amiket az áruk miatt most kiváltképp megéri megrendelni. Az alábbi termékek mind Kínából rendelhetők és nem az európai raktárukból. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy megérkeznek karácsonyra a leadott rendelések.

1. Intelligens vérnyomásmérő

A Xiaomi egészségkütyüje sokkal több, mint egy hétköznapi vérnyomásmérő, hiszen amellett, hogy orvosi fokozatú pontosságot garantál, a készülék alkalmas 24 órás dinamikus mérésre is, és ezáltal alaposabb rálátást enged a szív-és érrendszer valós állapotára az eseti mérésekhez képest. Sokak számára talán még ennél is értékesebb az a funkciója, hogy távolról is kaphatunk tőle adatokat, sőt akár SOS riasztást is lead vészhelyzetben, így beteg vagy idős hozzátartozóink állapotát folyamatosan követhetjük, és baj esetén hamar a segítségükre siethetünk.

2. Retro lemezjátszó modern technológiával

A bakelitlemezek 21. századi reneszánszát nem egy múlékony nosztalgiahullám hozta el, hanem egészen gyakorlatias igények: a hagyományos korongok ugyanis minden más hanghordozónál szebben, valóságosabban adják vissza a rajtuk rögzített felvételeket. Ez a retro stílusú lemezjátszó azonban csak külsejében régimódi, a belseje nagyon is modern: rendelkezik például bluetooth kapcsolattal, így bármilyen modern hangszóróval párosítható.

3. Szinkrontolmács a fülben

Korunk hatalmas vívmánya, hogy különféle kütyük és programok segítségével szinte teljesen áthidalhatjuk a nyelvi akadályokat. A TimeKettle szinkronfordító készülékével turistaként és üzleti úton is sokkal szabadabban mozoghatunk olyan országokban, amelynek nyelvét nem ismerjük. Tegyük az egyik fülhallgatók a saját fülünkbe, a másikat pedig a beszélgetőtársunkéba, és már indulhat is a társalgás. A fordítógép 127 nyelvet ismer és fordít nagy pontossággal, így szinte a világ mind pontján hasznos útitársunk lehet.

4. Okosmérleg az egészségért

A Huawei okosmérlege bluetooth és WiFi kapcsolaton keresztül és egy telefonos app segítségével 29 féle információt képes összegyűjteni a testünkről a súlyunktól kezdve a testzsír mértékéig. Ezek birtokában akár egy komplett edzéstervet is összeállít nekünk, és így járul hozzá, hogy fittebbek és egészségesebbek legyünk.

5. Praktikus táska

Ebben a táskában egy jól zárható, szivárgás-biztos, hőszigetelt rekeszbe tehetjük azokat a dolgokat, amik előbb utóbb mindenképp kiborulnak és mindent összemaszatolnak: diétás joghurtot, saláta mixet, gyümölcslevet vagy a tízóraira csomagolt tonhalas szendvicset. Aki szereti, ha rend van a táskájában, vagy csupán annyit akar végre elérni, hogy a ne salátalevelek között kelljen keresgélnie az ajakdúsító szájfényt, annak becses ajándék lesz ez a darab.

6. Korongozógép egy életre szóló hobbihoz

A pandémia idején látványosan megélénkült az érdeklődés az olyan tartalmas és kellemes kikapcsolódás nyújtó kézműves hobbik iránt, mint például az agyagozás. A korongozáshoz azonban egy speciális gépre is szükség van, de mivel ez a hazai boltokban több százezer forintba kerül, sokak számára csak álom maradt ez a kedvtelés. Most a Banggodon az itthoni árak töredékéért, közel 40 százalékos kedvezménnyel kaphatunk olyan középkategóriás hobbigépet, amely hosszú évekig ki tudja szolgálni az igényeinket.

7. Gyerekjáték az alkotás ezzel a 3D tollal

A készen kapott játékok közel sem fejlesztik úgy a gyermekek kreativitását, mint azok, amelyeket maguk állítanak össze a saját fantáziájuk szerint. Ezzel a 3D tollal a gyermekünk próbára teheti és erősítheti a képzelőerejét, és kedvére alkothat úgy, hogy utána nem kell órákon át takarítanunk a lakást.

8. Multifunkciós szerszám

A profi szerelési munkákra tervezett célszerszámokat ugyan nem helyettesíti ez az ügyes kis eszköz, de a kisebb javításokat könnyedén elvégezhetjük vele bármikor, hiszen övre akasztva vagy a zsebben hordva mindig magunknál tarthatjuk. A Nextool multifunkcionális szerszáma tartós, könnyen használható, megbízható és praktikus, és kiváló ajándék karácsonyra.

9. Modern tésztakészítő gép hagyományos háztartásokba

Egy ilyen gép igazi áldás azokban a háztartásokban, ahol előszeretettel használnak hagyományos, kézzel készített alapanyagokat a bolti késztermékek helyett. A masina nem csak a kívánt formára alakítja a tésztát – készíthetünk vele spagettit, széles levestésztát, raviolinak való tésztát vagy akár pennét is – hanem meg is dagasztja. A mi dolgunk csak annyi, hogy beletesszük a kellő mennyiségű lisztet, sót és tojást, beállítjuk a programot, és már készül is a házi tészta.

10. Helyettünk dolgozik a robotporszívó

Nem éppen filléres eszköz a Xiaomi robotporszívója, de aki használt már ilyen gépet, az tudja, hogy minden rá költött forint jó helyre ment. Egy ilyen porszívó ugyanis észrevétlenül dolgozik, magától tartja tisztán a padlót, és ezzel az egyik leghasznosabb segítőtársunkká válik a háztartásban, rengeteg kényelmetlen és időrabló munkát véve le a vállunkról.

Így fizetünk áfát és vámot az EU-n kívülről rendelt áruk után

A hatályos európai uniós szabályok értelmében 2021 júniusától az EU-n kívülről rendelt termékek után minden esetben meg kell fizetni a hazai 27 százalékos áfát, a 150 eurónál magasabb értékű áruk után pedig vámot is kell fizetni, illetve három terméktípus után – az alkoholtartalmú termék, a dohányáru és a parfüm – már 150 eurós értékhatár alatt is vámot kell fizetnünk.

Azokban az esetekben, amikor olyan kereskedőn vagy webáruházon keresztül rendelünk, amely tagja az Import One Stop Shop (IOSS) rendszernek – ilyen például a Banggod is – az áfát már a vásárlás pillanatában beszedi a kereskedő a tőlünk, és automatikusan fizeti be az adóhatóságnak. Ha a kereskedő nem tagja az IOSS rendszernek, akkor az áfát a postai szolgáltatónak fizetjük meg.

A kötelező vámkezelés a következőképpen alakul: ha nem rendelkezünk másképpen, a Magyar Posta automatikusan elvégzi a vámkezelést a 0-150 euró értékhatár közötti áruknál online vásárlás esetén 399 forintért, utánvétes esetben pedig 799 forintért. Ezek a díjak akkor érvényesek, ha olyan kereskedőnél vásároltunk, amely tagja az IOSS-nek. Más esetben az automatikus vámkezelés szolgáltatási díjai a Postánál az alábbi sávok szerint alakulnak magánszemélyek részére online / utánvétes vásárláskor:

0-10 euróig 399 Ft / 799 Ft

10,01-22 euró között 499 Ft / 899 Ft

22,01-50 euró között 599 Ft /999 Ft

50,01-100 euró között 899 Ft /1399 Ft

100,01-150 euró között 1 399 Ft /1899 Ft

Ha 150 eurós értékhatár felett vásárolunk, vagy ha cégként és nem magánszemélyként rendeljük meg az árut, akkor megbízást kell adnunk a vámkezelésre a Postának, és teljes adattartalmú vám-árunyilatkozattal intézhető a vámkezelés. Ebben az esetben a Magyar Posta vámügynöki szolgáltatásáért 4000 forintot kell fizetnünk.

Fontos! Ahhoz, hogy a vámkezelés zökkenőmentes legyen, ügyeljünk rá, hogy mindig pontos és valós adatokat adjunk meg az árucikk megrendelésekor: teljes és valódi nevet, részletes és pontos postacímet, valamint élő telefonszámot és e-mail címet!